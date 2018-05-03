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В Калининграде прошла первая репетиция военного парада Победы
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В Калининграде прошла первая репетиция военного парада Победы 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 3 мая — РИА Новости. Первая ночная репетиция военного парада прошла на главной площади Калининграда — площади Победы, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"Первая ночная репетиция военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева. В общей сложности в ней приняли участие порядка 1,8 тысячи военнослужащих Балтфлота и других силовых ведомств региона", — сказал Мартов.
Участники отработали слаженность действий парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, приветствие командующего Балтийским флотом, прохождение торжественным маршем и другие строевые элементы.
В репетиции участвовали новейшие дистанционно-управляемые специальные транспортные платформы «Платформа-М», бронетранспортеры БТР-82А, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», зенитно-ракетные комплексы «С-400», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град», зенитные пушечно-ракетные комплексы ближнего действия «Панцирь-С1», танки Т-72, боевые машины пехоты «БМП-2».
Всего по главной площади Калининграда в составе механизированной колонны прошло более 60 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота. Следующая репетиция военного парада в Калининграде пройдет 5 мая в 21.00 по местному времени. Третья совместная репетиция перед днем Победы состоится 7 мая.
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