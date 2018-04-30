В Волгограде парадом Победы пройдут 2047 человек

2047 солдат, офицеров, полицейских и юнармейцев пройдут 9 Мая торжественным маршем по площади Павших борцов в центре Волгограда . Следом по свежеотремонтированному асфальту проедет колонна из 43 танков, бронетранспортеров и других боевых машин.

— По традиции возглавит шествие знаменная группа и рота почетного караула 20-й отдельной мотострелковой бригады, — сообщили V1.ru в пресс-службе Южного военного округа. — Следом по площади пройдут сформированные из лучших солдат и офицеров сводные батальоны расквартированной в Волгограде 20-й мотострелковой бригады, 58-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Камышина , 37-й отдельной железнодорожной бригады из Волгограда, парадные расчеты 187-го межвидового регионального учебного центра из Волжского и 22-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии из Калача-на-Дону

За колоннами военнослужащих, пройдут по площади и представители других ведомств и добровольных полувоенных организаций: сводный батальон волгоградской академии МВД , парадные расчеты ФСИН ГУ МЧС , «Юнармии», ДОСААФ и кадеты казачьего кадетского лицея-интерната имени Недорубова из Красноармейского района Волгограда. Традиционно сопровождать колонны будут рота барабанщиц академии МВД и 50 музыкантов сводного оркестра из Волгоградского, Ростовского, Калачевского гарнизонов. Они сыграют в День Победы в общей сложности 16 маршей, в том числе и времен Великой Отечественной войны.

После прохождения по площади сводных батальонов перед зрителями проедет 43 танка и других боевых машин.

— В составе механизированных колон пройдут реактивные системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», КАМАЗы 5350 с личным составом и 120-миллиметровыми минометами, а также исторические автомобили «Виллис», ГАЗ, мотоцикл времен ВОВ М-72, — сообщили в пресс-службе Южного военного округа. — Возглавит колонну танк Т-34-85 из музея-заповедника «Сталинградская битва».

Первая репетиция парада на площади Павших борцов начнется 3 мая в 19:00. На следующей репетиции — 5 мая, на площадь выедет и боевая техника.