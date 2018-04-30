Поразительные красоты террасированных полей на юге Китая

Жуншуй /Гуанси/, 30 апреля / Синьхуа / — Террасированные поля расположены глубоко в горах Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая . Они выглядят особенно красиво во время весенней вспашки.

Жуншуй /Гуанси/, 30 апреля /Синьхуа/ — Террасированные поля расположены глубоко в горах Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Они выглядят особенно красиво во время весенней вспашки.

Жуншуй /Гуанси/, 30 апреля /Синьхуа/ — Террасированные поля расположены глубоко в горах Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Они выглядят особенно красиво во время весенней вспашки.

Жуншуй /Гуанси/, 30 апреля /Синьхуа/ — Террасированные поля расположены глубоко в горах Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Они выглядят особенно красиво во время весенней вспашки.

Жуншуй /Гуанси/, 30 апреля /Синьхуа/ — Террасированные поля расположены глубоко в горах Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Они выглядят особенно красиво во время весенней вспашки.

Жуншуй /Гуанси/, 30 апреля /Синьхуа/ — Террасированные поля расположены глубоко в горах Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Они выглядят особенно красиво во время весенней вспашки.