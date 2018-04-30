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Поразительные красоты террасированных полей на юге Китая
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Поразительные красоты террасированных полей на юге Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Жуншуй /Гуанси/, 30 апреля /Синьхуа/ — Террасированные поля расположены глубоко в горах Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Они выглядят особенно красиво во время весенней вспашки.
Жуншуй /Гуанси/, 30 апреля /Синьхуа/ — Террасированные поля расположены глубоко в горах Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Они выглядят особенно красиво во время весенней вспашки.
Жуншуй /Гуанси/, 30 апреля /Синьхуа/ — Террасированные поля расположены глубоко в горах Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Они выглядят особенно красиво во время весенней вспашки.
Жуншуй /Гуанси/, 30 апреля /Синьхуа/ — Террасированные поля расположены глубоко в горах Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Они выглядят особенно красиво во время весенней вспашки.
Жуншуй /Гуанси/, 30 апреля /Синьхуа/ — Террасированные поля расположены глубоко в горах Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Они выглядят особенно красиво во время весенней вспашки.
Жуншуй /Гуанси/, 30 апреля /Синьхуа/ — Террасированные поля расположены глубоко в горах Жуншуй-Мяоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Они выглядят особенно красиво во время весенней вспашки.
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