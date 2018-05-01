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В Новосибирске прошла «Монстрация-2018»
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В Новосибирске прошла «Монстрация-2018» 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В традиционной первомайской «Монстрации», проходящей в Новосибирске, во вторник приняли участие около 3 тыс. человек.
Участники молодежного шествия прошла по Красному проспекту о Дома офицеров до площади перед Новосибирским театром оперы и балета. Акция завершилась фотосессией.
«Полиция предварительно дает 3 тыс. человек», — сообщила руководитель департаменты культуры мэрии города Анна Терешкова, передает «Интерфакс». По ее словам, акция прошла без нарушений.
Участники шествия вышли с разнообразными лозунгами и транспарантами, некоторые из них нарядились в карнавальные костюмы.
По улицам Новосибирска также пронесли портрет певца Филиппа Киркорова, созданный из хлебных корочек.
Главным лозунгом шествия стала фраза «Севернее Кореи».
«Монстрация» прошла не только в Новосибирске, но и в других городах — к примеру, в Красноярске.
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