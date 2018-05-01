В Новосибирске прошла «Монстрация-2018»

В традиционной первомайской «Монстрации», проходящей в Новосибирске , во вторник приняли участие около 3 тыс. человек.

Участники молодежного шествия прошла по Красному проспекту о Дома офицеров до площади перед Новосибирским театром оперы и балета. Акция завершилась фотосессией.

«Полиция предварительно дает 3 тыс. человек», — сообщила руководитель департаменты культуры мэрии города Анна Терешкова , передает «Интерфакс» . По ее словам, акция прошла без нарушений.

Участники шествия вышли с разнообразными лозунгами и транспарантами, некоторые из них нарядились в карнавальные костюмы.

По улицам Новосибирска также пронесли портрет певца Филиппа Киркорова , созданный из хлебных корочек.

Главным лозунгом шествия стала фраза «Севернее Кореи».