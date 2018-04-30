В Великобритании сменился министр внутренних дел 

Новым министром внутренних дел Великобритании назначен британец пакистанского происхождения Саджид Джавид, до этого занимавший пост министра по делам общин, местного самоуправления и жилья, передает BBC.
Джавид родился 5 декабря 1969 года в Рочдейле (графство Ланкашир) в семье водителя автобуса из Пакистана. Семья переехала в Британию в 1960-х годах.
Джавид изучал экономику и политологию в Университете Эксетера. После его окончания работал в Нью-Йорке в банке Chase Manhattan, в 2004-м стал исполнительным директором Deutsche Bank, в 2009-м ушел в политику, избравшись годом позже депутатом парламента от избирательного округа Бромсгроув недалеко от Бирмингема. В 2014 году стал министром по делам культуры, СМИ и спорта. Затем в 2015 году — министром по делам бизнеса и инноваций.
Сегодня The Guardian со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщила, что Эмбер Радд подала в отставку с поста министр внутренних дел на фоне скандала, возникшего после того, как британские СМИ рассказали о наличии в министерстве документа с целевыми показателями по высылке мигрантов.