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Звериные нежности: амурская тигрица Василиса и ее котята в парке «Тайган»
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Звериные нежности: амурская тигрица Василиса и ее котята в парке «Тайган» 

РИА Новости 1 час назад
Четыре тигренка — три самца и самочка — появились на свет в белогорском сафари-парке «Тайган». Потомство принесла десятилетняя амурская тигрица Василиса. Сафари-парк «Тайган» — крупнейший питомник различных пород львов и многих других видов животных, в основном крупных млекопитающих-хищников. Расположен в Белогорском районе Крыма возле озера Тайган. Его площадь более чем 30 гектар.
Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях.
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