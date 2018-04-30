Ещё
Гитлер был жив: рассекреченные данные продемонстрировали фотографии 54 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гитлер был жив: рассекреченные данные продемонстрировали фотографии 54 года 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
ЦРУ рассекретило архивные документы, из которых стало понятно, что Адольф Гитлер вполне мог быть жив после окончания войны.
Наибольшее внимание привлекла записка информатора ЦРУ, в 1955 году сообщившего о встрече бывшего эсэсовца Филиппа Ситроена с человеком, скрывшимся в Колумбии под псевдонимом Шриттельмайер. Ситроен контактировал с ним примерно раз в месяц. К тому же документу прикреплена фотография Филиппа Ситроена и человека, очень похожего на Адольфа Гитлера. Снимок был сделан в 1954 году в колумбийском городе Тунха. Это и был тот самый Шриттельмайер. Эта версия ЦРУ официально усилила теорию, что Адольф Гитлер не покончил собой в берлинском бункере в последние дни войны. Архивы спецслужб были рассекречены 27 октября по приказу президента США Дональда Трампа. Все оригиналы документов можно увидеть на сайте правительства США.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России333
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны10
Киев идет на войну: АТО подошла к концу71
Макрон рассказал Путину о поездке в США68
США только сейчас заметили проблему Украины169
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение