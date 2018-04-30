Гитлер был жив: рассекреченные данные продемонстрировали фотографии 54 года 

ЦРУ рассекретило архивные документы, из которых стало понятно, что Адольф Гитлер вполне мог быть жив после окончания войны.
Наибольшее внимание привлекла записка информатора ЦРУ, в 1955 году сообщившего о встрече бывшего эсэсовца Филиппа Ситроена с человеком, скрывшимся в Колумбии под псевдонимом Шриттельмайер. Ситроен контактировал с ним примерно раз в месяц. К тому же документу прикреплена фотография Филиппа Ситроена и человека, очень похожего на Адольфа Гитлера. Снимок был сделан в 1954 году в колумбийском городе Тунха. Это и был тот самый Шриттельмайер. Эта версия ЦРУ официально усилила теорию, что Адольф Гитлер не покончил собой в берлинском бункере в последние дни войны. Архивы спецслужб были рассекречены 27 октября по приказу президента США Дональда Трампа. Все оригиналы документов можно увидеть на сайте правительства США.