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Какой народ русские считали братьями
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Какой народ русские считали братьями 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
В процессе освоения Сибири русским довелось столкнуться с множеством этносов. Характер первого соприкосновения бывал различным. Случалось и так, что воинственное местное население нападало на пришельцев, как например чукчи или самодийцы. Но у русских первопроходцев были чёткие инструкции: действовать только по-хорошему, да и опыт межнациональных отношений был немалый.
И в итоге со всеми удавалось договориться: русская военная поддержка, справедливый суд, возможность торговать шли в обмен на ясак — пушной налог. Никаких религиозных претензий к сибирским народам не выставлялось, и жить их никто не учил. Наоборот, русские учились у них ведению хозяйства в местных условиях. И в дальнейшем отношения настолько хорошо отлаживались, что для царских посланцев было нормальным отправиться на сбор ясака в одиночку.
Бывало и так, что отношения с местным населением после первоначальной демонстрации силы складывались с большой взаимной симпатией. Так получилось с народом бурятов.
Этноним «Буряты» происходит от тотема «бури-ата» — «волк-предок». Отношения бурятов и русских сложились настолько удачно, что этот этноним трансформировался в русское «браты» — братский народ. Именно отсюда происходит название города Братск. Казаки-первопроходцы охотно женились на бурятках, предпочитая их женщинам других народов, а лихие местные наездники поступали на царскую военную службу.
Буряты принадлежат к монгольской группе, но имеют черты, сближающие их по описанию с древними хуннами: среди них не редкость высокий рост и волнистые волосы. Среди бурят был распространён шаманизм, а затем многие восприняли буддизм: сперва это было течение махаяна, а после захвата монголами Тибета (как раз к приходу русских) — ламаизм школы гелугпа.
Вместе с буддизмом к бурятам пришли науки, искусства и письменность. Широко применялась тибетская медицина. Вообще было много тибетских заимствований, даже сторожевые и пастушеские собаки происходили от породы тибетский мастиф.
Буряты умели искать месторождения железной руды и ковали различные изделия, включая качественное оружие и панцири, которые не пробивала пуля. Украшались эти изделия серебром и назывались по укоренившемуся термину: «братская работа».
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