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Какие существуют поверья, связанные с Вальпургиевой ночью
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Какие существуют поверья, связанные с Вальпургиевой ночью 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Название это время получило в честь святой Вальпургии.
С 30 апреля на 1 мая отмечается Вальпургиева ночь.
— Это праздник имеет католические корни, — рассказывает кандидат филологических наук, специалист по древнерусской литературе и фольклору Василий Попков. — Посвящен он святой Вальпургии, которая родилась в 710 году в Западной Саксонии. С одиннадцати лет девочка жила в монастыре.
Как рассказывает филолог, однажды барышня плыла на корабле, который попал в шторм. Это было как раз в ночь с 30 апреля по 1 мая. Девочка упала на колени и стала молиться. Как ни странно, вскоре ветер стих и море успокоилось. Вот именно с этого момента Вальпургию начали считать покровительницей моряков — после чего возникла традиция отмечать Вальпургиеву ночь.
После смерти Вальпургии у нее стали просить защиты от колдовства. Со временем возникло множество различных поверий.
Например, Вальпургиева ночь считается мистическим временем, когда ведьмы собираются на шабаш. Из-за этого люди боялись выходить на улицу и сыпали около дома песок, чтобы отпугнуть нечисть.
— Вечером 30 апреля принято сыпать перед порогом дома песок или траву, чтобы нечистая сила не смогла пробраться в жилище, — рассказывает Попков. — Ведь считается, что нечисть не может пройти в дом, пока не пересчитает все песчинки и соринки на полу.
По преданиям, на рассвете 1 мая рекомендуется выпить стакан чистой воды, чтобы укрепить здоровье. Также нужно сломать веточку вербы и хранить у себя дома для благополучия. Ее еще можно дать близкому человеку, который отправляется в путешествие — считается, что тогда путешествие принесет прибыль.
Кстати, все растения в это время наделялись особыми магическими свойствами. Поэтому знахарки отправлялись в лес собирать травы именно в ночь с 30 апреля на 1 мая.
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