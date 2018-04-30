Было — стало: как сейчас живет и выглядит звезда 90-х Татьяна Буланова, прославившаяся песнями о разбитом сердце

Ранимая блондинка Татьяна Буланова стала звездой всероссийского масштаба в 1991 году с хитами «Не плачь» и «Как бы не так». 22-летняя певица исполняла зрелый репертуар о разочаровании в любви и сразу же стала одним из самых узнаваемых голосов новой российской эстрады, а ее светлые локоны и макияж с акцентом на глаза повторяли практически все красавицы тех лет.

В 1994 году Буланова впервые стала матерью: в браке с руководителем группы «Летний сад» Николаем Тагриным родился сын Александр. В течение нескольких лет после этого Буланова пыталась поменять сценический имидж и даже записывала веселые композиции — но ее искренне печальные песни поклонники все равно любили больше.

В 2005 году Буланова развелась с Тагриным и вышла замуж за футболиста Вячеслава Радимова, в браке с которым в 2007 году родила сына Никиту. Отношения с Радимовым сами по себе заслуживают отдельной лирической песни: красивый роман со спортсменом был омрачен слухами об изменах, постоянными инсайдерскими «сливами» о готовящемся разводе и о том, что звезды не живут вместе. В 2016 году, как выяснилось позже, Буланова все-таки развелась с Радимовым, однако они продолжают жить под одной крышей и совместно воспитывать ребенка. Несмотря на близость с экс-супругом, сейчас 49-летняя артистка готова к новым отношениям.

— говорила Татьяна Буланова в одном из недавних интервью изданию Sobesednik, добавляя, что замуж не хочет, но если все удачно сложится — пойдет.

Радикальных перемен во внешности Булановой за эти годы не произошло. Она все так же красит волосы в блонд, может похвастать стройной фигурой и подчеркивает макияжем красивый разрез глаз. Недавно артистка опубликовала в личном Instagram две фотографии, и фолловеров поразила ее вечная молодость. Вот эти фото:

— подписала снимок певица. В комментариях поклонники подозревают ее в «уколах красоты», однако Буланова не раз утверждала, что не пользуется услугами пластических хирургов и косметологов после того, как одна из инъекций ботокса на некоторое время лишила ее возможности говорить.

А ты помнишь грустные песни, которые раньше пела Татьяна Буланова?

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Фото: Instagram, Global Look Press / Daniil Ivanov, Gennadii Usoev