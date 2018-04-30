Ещё
Было — стало: как сейчас живет и выглядит звезда 90-х Татьяна Буланова, прославившаяся песнями о разбитом сердце
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Было — стало: как сейчас живет и выглядит звезда 90-х Татьяна Буланова, прославившаяся песнями о разбитом сердце 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ранимая блондинка Татьяна Буланова стала звездой всероссийского масштаба в 1991 году с хитами «Не плачь» и «Как бы не так». 22-летняя певица исполняла зрелый репертуар о разочаровании в любви и сразу же стала одним из самых узнаваемых голосов новой российской эстрады, а ее светлые локоны и макияж с акцентом на глаза повторяли практически все красавицы тех лет.
В 1994 году Буланова впервые стала матерью: в браке с руководителем группы «Летний сад» Николаем Тагриным родился сын Александр. В течение нескольких лет после этого Буланова пыталась поменять сценический имидж и даже записывала веселые композиции — но ее искренне печальные песни поклонники все равно любили больше.
В 2005 году Буланова развелась с Тагриным и вышла замуж за футболиста Вячеслава Радимова, в браке с которым в 2007 году родила сына Никиту. Отношения с Радимовым сами по себе заслуживают отдельной лирической песни: красивый роман со спортсменом был омрачен слухами об изменах, постоянными инсайдерскими «сливами» о готовящемся разводе и о том, что звезды не живут вместе. В 2016 году, как выяснилось позже, Буланова все-таки развелась с Радимовым, однако они продолжают жить под одной крышей и совместно воспитывать ребенка. Несмотря на близость с экс-супругом, сейчас 49-летняя артистка готова к новым отношениям.
— говорила Татьяна Буланова в одном из недавних интервью изданию Sobesednik, добавляя, что замуж не хочет, но если все удачно сложится — пойдет.
Радикальных перемен во внешности Булановой за эти годы не произошло. Она все так же красит волосы в блонд, может похвастать стройной фигурой и подчеркивает макияжем красивый разрез глаз. Недавно артистка опубликовала в личном Instagram две фотографии, и фолловеров поразила ее вечная молодость. Вот эти фото:
— подписала снимок певица. В комментариях поклонники подозревают ее в «уколах красоты», однако Буланова не раз утверждала, что не пользуется услугами пластических хирургов и косметологов после того, как одна из инъекций ботокса на некоторое время лишила ее возможности говорить.
А ты помнишь грустные песни, которые раньше пела Татьяна Буланова?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото: Instagram, Global Look Press / Daniil Ivanov, Gennadii Usoev
WMJ.ru: последние новости
Идеальных не бывает: Джиджи Хадид показала жуткие косточки и вены на ногах Догоняет сестру! 2-летняя дочь Бородиной Теона занялась растяжкой и готова стать гимнасткой Куда делась нереально тонкая талия Анфисы Чеховой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России350
Макрон рассказал Путину о поездке в США75
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны11
Киев идет на войну: АТО подошла к концу75
США только сейчас заметили проблему Украины171
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение