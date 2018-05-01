Более 4,8 тыс. кубометров мусора вывезли из Пушкинского и Ногинского районов за сутки

За прошедшие сутки с территории Пушкинского и Ногинского районов Подмосковья рабочие вывезли свыше 4,8 тысячи кубических метров твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, для решения вопроса и контроля за сложившийся ситуацией с вывозом мусора в Ногинском и Пушкинском районах МинЖКХ с привлечением сил аварийно-восстановительной службы МосАВС осуществляет оперативный мониторинг и контроль ситуации, организацию работ по устранению стихийных навалов и вывозу мусора. Вывозом мусора занимаются муниципальные коммунальные предприятия.

«Пушкино. 30 апреля выведено на работу восемь единиц техники (четыре мусоровоза и четыре манипулятора-мусоровоза), за день с территории города Пушкино вывезено 320 кубометров твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ)», — говорится в сообщении.

С 27 по 30 апреля в Пушкинском районе вывезены все 32 площадки с ТКО, накопленными за период с 21по 25 апреля. Всего с 27 по 30 апреля вывезено 1378 кубометров мусора.

В Ногинском районе 30 апреля было выведено на работу 15 единиц специальной техники (в том числе пять мусоровозов) и 35 сотрудников. Вывезено с территории Ногинска 4,5 тысячи кубометров ТКО КГМ.

На 1 мая в Ногинске дополнительная техника привлечена не будет. Вывоз мусора будет осуществляться по графику штатной техникой.