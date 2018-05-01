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Более 4,8 тыс. кубометров мусора вывезли из Пушкинского и Ногинского районов за сутки
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Более 4,8 тыс. кубометров мусора вывезли из Пушкинского и Ногинского районов за сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: В Подмосковье
За прошедшие сутки с территории Пушкинского и Ногинского районов Подмосковья рабочие вывезли свыше 4,8 тысячи кубических метров твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, для решения вопроса и контроля за сложившийся ситуацией с вывозом мусора в Ногинском и Пушкинском районах МинЖКХ с привлечением сил аварийно-восстановительной службы МосАВС осуществляет оперативный мониторинг и контроль ситуации, организацию работ по устранению стихийных навалов и вывозу мусора. Вывозом мусора занимаются муниципальные коммунальные предприятия.
«Пушкино. 30 апреля выведено на работу восемь единиц техники (четыре мусоровоза и четыре манипулятора-мусоровоза), за день с территории города Пушкино вывезено 320 кубометров твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ)», — говорится в сообщении.
С 27 по 30 апреля в Пушкинском районе вывезены все 32 площадки с ТКО, накопленными за период с 21по 25 апреля. Всего с 27 по 30 апреля вывезено 1378 кубометров мусора.
В Ногинском районе 30 апреля было выведено на работу 15 единиц специальной техники (в том числе пять мусоровозов) и 35 сотрудников. Вывезено с территории Ногинска 4,5 тысячи кубометров ТКО КГМ.
На 1 мая в Ногинске дополнительная техника привлечена не будет. Вывоз мусора будет осуществляться по графику штатной техникой.
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