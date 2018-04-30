В Екатеринбурге в центре города разобрали «поющий» фонтан

Сегодня, 30 апреля, в Екатеринбурге работники коммунальных служб чистят «поющий» фонтан.

Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в администрации города, связано это с профилактическими работами, которые ведутся сейчас в уральской столице. За зиму система успела засориться. Уже после очистки оборудование вернут на место.

Поющий фонтан в центре города планируют запустить ко Дню Победы, однако все зависит от погодных условий.

Лишь при наступлении стойких положительных температур фонтан будет запущен, — пояснила мэрия Екатеринбурга.

Использовано фото с сайта: ekburg.tv.