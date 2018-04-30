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В Екатеринбурге в центре города разобрали «поющий» фонтан
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В Екатеринбурге в центре города разобрали «поющий» фонтан 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 30 апреля, в Екатеринбурге работники коммунальных служб чистят «поющий» фонтан.
Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в администрации города, связано это с профилактическими работами, которые ведутся сейчас в уральской столице. За зиму система успела засориться. Уже после очистки оборудование вернут на место.
Поющий фонтан в центре города планируют запустить ко Дню Победы, однако все зависит от погодных условий.
Лишь при наступлении стойких положительных температур фонтан будет запущен, — пояснила мэрия Екатеринбурга.
Использовано фото с сайта: ekburg.tv.
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