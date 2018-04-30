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В Пушкине очистили от мусора восемь контейнерных площадок
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В Пушкине очистили от мусора восемь контейнерных площадок 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, для решения вопроса и контроля за сложившийся ситуацией с вывозом мусора в Ногинском и Пушкинском районах, региональное МинЖКХ с привлечением сил областной аварийно‐восстановительной службы МосАВС осуществляет оперативный мониторинг и контроль ситуации, а также организации работ по устранению стихийных навалов и вывозу мусора.
Непосредственную организацию вывоза мусора осуществляют муниципальные коммунальные предприятия. Всего за 29 апреля в Пушкине было очищено восемь контейнерных площадок по адресам: Серебрянка 5, 26, Московский проспект 1, Акуловый проезд 4, ул. Мира 10, ул. Рабочая 21, ул. Школьная 34, ул. Тургенева 22. Из них четыре — вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), четыре — крупногабаритный мусор (КГМ).
По информации представителя г.п. Пушкино, остальные 29 площадок остаются в работе в разной степени очистки (все по КГМ). 29 апреля было выведено на работу 10 единиц техники: четыре мусоровоза и шесть
манипуляторов-мусоровозов. Вывезено с территории города Пушкина 507 м³ твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ).
29 апреля для работ по очистке мусорных контейнерных площадок Ногинска было выведено на работу 35 единиц специальной техники (в том числе шесть мусоровозов) и 49 сотрудников. С территории Ногинска вывезли 5200 м³ твердых коммунальных отходов.
30 апреля к работке дополнительно привлечено шесть единиц специальной техники, выведено на работу дополнительно 20 сотрудников. В ближайшее время будет проводиться вывоз ТКО и КГМ с контейнерных площадок и очистка прилегающих территорий, сбор порубочных остатков и использованных автошин с 11 контейнерных площадок.
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