«Единая Россия» собрала предложения по реализации посланий президента и главы региона

В стране начался масштабный процесс обновления "Единой России" . Основным его принципом становится «разворот в регионы», он предполагает максимальный учет позиций и мнений однопартийцев на местах. Развитие региона, реализация посланий президента Владимира Путина и руководителя области Дмитрия Азарова — ключевые ориентиры для развития партии в самарском регионе.

1 марта Владимир Путин обратился с посланием Федеральному Собранию. Идея сбережения народа России , благополучия граждан, решительный технологический прорыв — стали основными тезисами послания.

"Важно, чтобы идеологией прорыва прониклось общество, система государственной и муниципальной власти, структуры гражданского общества и все институты политической системы страны. Только «Единая Россия» способна проводить решения на всех этажах представительной власти во всех регионах страны. Это не привилегия, а ответственность, и мы к этому готовы", — заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак

"Начать меняться" предложено с себя — с «Единой России». Задача — достойно представлять политические интересы большинства граждан России, которые поддержали курс президента на выборах 18 марта.

Формой была выбрана «открытая дискуссия» о развитии партии и образе будущего, о работе с проблемами людей, о критериях оценки эффективности депутатов и партийных отделений.

10 апреля с посланием о положении и основных направлениях социально-экономического развития Самарской области выступил глава региона Дмитрий Азаров. Его обращение посвящено решению поставленных президентом задач, нацеленных на десятилетия вперед.

"Главный вызов сегодня — необходимость выхода из петли нулевых темпов развития, создание условий для технологического и инфраструктурного прорыва. И на этой основе — радикальное изменение качества жизни жителей региона. С учетом нашей истории, нашего менталитета, мы не можем довольствоваться ролью середнячков. Самарская область всегда была в числе лидеров регионального развития. И сегодня для сохранения своего лидерства у нас есть всё. Нам нельзя уходить в болото провинциальности, ориентироваться на средний уровень. У нас есть всё, чтобы стать первыми не только в стране, но и в мире в самых разных областях человеческой деятельности", — сказал в послании Дмитрий Азаров.

Дискуссионные площадки «Единой России» были нацелены на то, что сформулировать, обсудить, проанализировать имеющийся опыт и выработать предложения по реализации посланий президента и главы региона, а также модернизации партии.

Тольятти и Дискуссионный форум в Самарской области проходил с 23 по 28 апреля в два этапа: межмуниципальный и региональный. Межмуниципальными площадками стали Новокуйбышевск Сызрань . Региональной — Самара . Все дискуссии проходили в одном формате. В первой части форума работали тематические секции: «Здоровье и экология», «Социальная сфера», «Городская среда», «Образование», «Достойная жизнь», «Обновление Партии „Единая Россия“.

Модераторы секций постарались организовать максимально неформальное общение. Участники уделили внимание обсуждению конкретных предложений по реализации посланий, охотно делились опытом, предлагали варианты совместного решения задач. Причем, муниципальная практика сельских поселений была представлена на достойно высоком уровне. Разговор строился в привязке к партийным проектам, партийному строительству и работе партии на местах.

Предложения, сформулированные участниками тематических секций, модераторы представили на пленарном заседании форума. Региональная резолюция сформулирована на основе как раз межмуниципальных дискуссий.

Так, секция „Здоровье и экология“ предлагает руководителям предприятий проводить дни здоровья для работников и их семей; профилактические мероприятия должны стать основой программы по охране здоровья.

Создать кодекс социальной помощи и стандарт благополучия семьи предложила секция „Социальная сфера“. Еще — чтобы статус „многодетной семьи“ распространялся и на детей, которые уже выросли и имеют свои семьи. Также предложено подготовить законопроект, запрещающий ввод нового жилья без социальной инфраструктуры.

Проработать вопрос создания единого расчетного центра услуг ЖКХ, предложение по увеличению федерального финансирования программы „Комфортная городская среда“ внесла в резолюцию секция „Городская среда“. Также — учитывать возможности маломобильных граждан при проектировании плоскостных сооружений и принять региональный закон об ответственности за не гуманное обращение с животными.

Отдельную городскую программу по эффективному использованию музеев, особенно школьных и ведомственных, предложила создать секция „Образование“, осовременить школьные музеи, перевести экспозиции в цифровой формат и разместить на сайтах виртуальные экскурсии по музеям.

Увеличить штрафы для нелегальных предпринимателей, профессионально ориентировать школьников в сторону рабочих специальностей под запросы малого и среднего бизнеса, проводить в школе бизнес-уроки, внесли предложения в резолюцию участники секции „Достойная жизнь“

Организация первичных отделений партии по территориально-производственному принципу, привлечение молодых партийцев к участию в предварительном голосовании, — сформулировала предложения секция „Обновление партии“. Партийцы предлагают сократить бумажную работу и сосредоточиться на реальной, проектной, результативной деятельности.

Итогом региональной работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок и лучших практик в резолюцию, которая будет представлена Центральному комитету партии, правительству Самарской области.