Путин подчеркнул важность постоянного внимания к ветеранам Великой Отечественной войны 

Владимир Путин заявил, что внимание к ветеранам Великой Отечественной войны должно быть постоянным, передает ФБА «Экономика сегодня».
Президент России добавил, что нуждами ветеранов необходимо интересоваться не только в преддверии Дня Победы, поскольку это «общий священный долг».
Сам Путин в этом году намерен принять участие в акции «Бессмертный полк». Он уже трижды участвовал в ней.
Акция зародилась относительно недавно, но уже успела стать своеобразной квинтэссенцией Дня Победы. Родственники тех, кто прошел войну, но не дожил до настоящего времени, несут их портреты в рамках шествия.
Акция проходит практически во всех городах России, поскольку ветераны войны есть и во Владивостоке, и в Петропавловске-Камчатском.
Великая Отечественная война унесла жизни более чем 27 миллионов граждан Советского Союза. Особенно тяжкий след она оставила в России, Белоруссии и на Украине. Многие города после войны пришлось полностью восстанавливать заново.