Путин подчеркнул важность постоянного внимания к ветеранам Великой Отечественной войны

Президент России добавил, что нуждами ветеранов необходимо интересоваться не только в преддверии Дня Победы, поскольку это «общий священный долг».

Сам Путин в этом году намерен принять участие в акции «Бессмертный полк». Он уже трижды участвовал в ней.

Акция зародилась относительно недавно, но уже успела стать своеобразной квинтэссенцией Дня Победы. Родственники тех, кто прошел войну, но не дожил до настоящего времени, несут их портреты в рамках шествия.