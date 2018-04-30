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В Курганской области представлено третье издание книги о прославленном артиллерийском соединении
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В Курганской области представлено третье издание книги о прославленном артиллерийском соединении 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Книга «Убойный калибр» содержит уникальные архивные документы и фотографии, отражающие 75-летнюю существования Пражской Краснознаменной ордена Суворова II степени реактивной артиллерийской бригады.
В поселке Плановый Щучанского района Курганской области состоялась презентация нового издания книги о боевом пути Пражской Краснознаменной ордена Суворова II степени реактивной артиллерийской бригады.
Книга «Убойный калибр» стала третьим изданием исторического очерка о соединении. Существенно дополненная информация о 75 годах службы Отечеству, уникальные архивные документы и фотографии, качественная полиграфия — результат совместного труда офицеров и ветеранов, большого авторского коллектива под руководством командира соединения Олега Серкеза. Ответственный за работу редакционной коллегии и издание книги, подполковник Сергей Попов продолжал ее даже в полевых условиях.
Третье издание вышло в свет при финансовой поддержке шефов из города Муравленко ЯНАО, а также при содействии главы города Александра Подороги.
«Такие издания — это не просто исторические очерки, это вклад в увековечивание подвига героев сражений за Родину, в укрепление духа защитников Отечества. Знание о том, в каком соединении служишь, какие подвиги свершили твои предшественники, помогает понять историю России через боевой путь родного соединения. Книга будет достойной наградой лучшим военнослужащим-артиллеристам!» — отметил председатель совета шефов воинских частей Игорь Михайлов.
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