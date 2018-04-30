Ещё
В США создали пластик с возможностью бесконечной переработки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США создали пластик с возможностью бесконечной переработки 

Газета.Ru 2 часа назад
Химики из Университета штата Колорадо под руководством Юджина Чена синтезировали полимерный материал. По своим механическим свойствам он не уступает современным пластмассам, передает ФБА «Экономика сегодня».
Новый материал можно перерабатывать бесконечно, благодаря отдельным мономерам, пригодным для новой полимеризации. Кроме того, полимер обладает плотностью и термической устойчивостью.
Материал можно перерабатывать бесконечное количество раз за счет цикла реакций полимеризации. Главное его достоинство заключается в бесконечном использовании. Переработку можно проводить при высоких температурах. По словам ученых, подобные опыты проводились и ранее, однако прежние пластмассы уступали по своим свойствам.
Газета.Ru: последние новости
Парк Горького впервые организует собственный фестиваль в честь 90-летия В ХМАО девушка и инструктор выжили после прыжка с нераскрывшимся парашютом Лавров рассказал о неискренней поддержке странами ударов по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России350
Макрон рассказал Путину о поездке в США75
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны11
Киев идет на войну: АТО подошла к концу75
США только сейчас заметили проблему Украины171
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение