В США создали пластик с возможностью бесконечной переработки

Химики из Университета штата Колорадо под руководством Юджина Чена синтезировали полимерный материал. По своим механическим свойствам он не уступает современным пластмассам, передает ФБА «Экономика сегодня»

Новый материал можно перерабатывать бесконечно, благодаря отдельным мономерам, пригодным для новой полимеризации. Кроме того, полимер обладает плотностью и термической устойчивостью.

Материал можно перерабатывать бесконечное количество раз за счет цикла реакций полимеризации. Главное его достоинство заключается в бесконечном использовании. Переработку можно проводить при высоких температурах. По словам ученых, подобные опыты проводились и ранее, однако прежние пластмассы уступали по своим свойствам.