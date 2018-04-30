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Сезон активности клещей: теплая погода принесла с собой опасность
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Сезон активности клещей: теплая погода принесла с собой опасность 

Мир24 32 минуты назад
Теплая погода вместе с распускающимися листьями деревьев принесла и опасность. В России начался сезон активности клещей. И тем, кто первомайские праздники решил провести на природе, стоит запастись средствами от насекомых, передает «МИР 24».
«Сейчас мы наблюдаем максимальную активность клещей на территориях, где отдыхают люди. Есть большая вероятность подцепить клеща. Чтобы этого не произошло, нужно надевать сапоги, штаны, куртки с длинным рукавом, шапка, чтобы клещ не смог пробраться к открытым участкам тела и укусить. Если вы приехали на природу, и вас укусил клещ, его ни в коем случае нельзя снимать самостоятельно. Для этого есть специальные медицинские центры», — пояснил руководитель департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов Москвы Алексей Меньшиков.
Клещевой вирусный энцефалит — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Последствия — от полного выздоровления до осложнений, приводящих к инвалидности и смерти. Чтобы не подхватить инфекцию, медики советуют делать прививки.
Если клещ все же к вам присосался, необходимо сразу обращаться к врачу, а удаленного самостоятельно клеща нужно отнести для исследования.
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