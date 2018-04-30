Второй матч на «Ростов-Арене»: умираем от жары в шаттлах и нарезаем круги вокруг стадиона

На второй матч в истории «Ростов-Арены» пришли 25 тысяч человек — почти в два раза больше, чем на первый. И это не предел — всего стадион вмещает 45 тысяч человек. Новый стадион очень красивый и современный, но недочеты, связанные с организацией матча, теперь стали еще более явными.

Транспорт

Схема движения шаттлов

После первого тестового матча многие, и корреспонденты 161.ru в том числе, отметили, как хорошо организован транспорт к «Ростов-Арене». Бесплатные шаттлы, снятые с маршрутов № 3, 7, 35 и других, курсировали с небольшим интервалом из разных районов города. Но тогда, две недели назад, на улице стояла прохладная погода. Сейчас в Ростов пришла настоящая летняя жара, а во время ЧМ, в июне, температура поднимется еще на добрый десяток градусов. А в автобусах не работали кондиционеры. По крайней мере в большинстве из них, и открытые люки не спасали. Набиваться в переполненный и душный автобус — перспектива так себе, и не удивительно, что многие предпочли пешком идти через Ворошиловский мост.

Пешком по жаре

Если шаттл привез вас к юго-восточной части стадиона, а заходить вам нужно с северо-западной, то вас ждет неплохой марш-бросок к нужному вам входу. Только через него вы сможете попасть на пристадионную территорию. Летом болельщикам ЧМ нужно будет запастись холодной водой и терпением. Потому что полтора-два километра пешком по жаре — испытание не из легких. А летом эта дорога и вовсе превратится в одну огромную раскаленную сковородку. И близость Дона не спасет. Территорию вокруг «Ростов-Арены» так до конца и не благоустроили, там слишком мало деревьев, которые к тому же еще и подворовывают местные жители. Недавно, например, отсюда украли четыре крымские сосны.

Летом эта территория превратится в раскаленную сковородку

В вопросе благоустройства территории Ростову было бы хорошо взять пример с Краснодара : там вокруг стадиона обустроили замечательный парк со множеством деревьев и фонтаном с водопадом. Здесь от жары точно не погибнешь. А на территории «Ростов-Арены» нет даже питьевых фонтанчиков.

Пытаемся не заблудиться

На таком огромном стадионе маловато указателей, ведущих к определенной трибуне, ларьку с едой или туалету. К счастью, искать, у кого спросить, как и куда пройти, не приходится — везде дежурят волонтеры, которые с радостью проводят вас к нужному месту. Но на поиски пресс-центра нам с коллегами пришлось потратить некоторое время — никаких табличек мы не нашли, и никто из стюардов нам помочь не мог. Нужная нам дверь оказалась в неприметном уголке без всяких опознавательных знаков.

Интернет

Открытый Wi-Fi для болельщиков работает ненамного лучше, чем во время первого матча. Когда пользователь подключается к нему, то в браузере телефона всплывает окошко, куда нужно ввести свой номер телефона и получить код доступа. Сначала, когда на стадионе было мало людей, интернет работал хорошо, но потом перестали грузиться даже фотографии. Такая же история с запароленным Wi-Fi для прессы, которой крайне важно оперативно отправлять видео, фотографии и тексты.

Атмосфера

И все же, несмотря на недостатки, мне понравился новый стадион. Он расположен на левом берегу, в очень живописном месте, откуда открывается великолепный вид на Дон и ночной город. На арене установлен медиафасад, на который можно транслировать текст, графику и даже анимацию. А рядом со стадионом, там, где раньше были заросли и мусор, обустроили парк, который официально откроют завтра, 1 мая. Ростов определенно изменился и похорошел, и мы надеемся, что он станет еще лучше.