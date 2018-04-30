В Кыргызстане телефонный террорист заминировал железнодорожный вокзал

Бишкек , 30 апреля / Синьхуа / — В Кыргызстане телефонный террорист заминировал железнодорожный вокзал, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности страны.

По ее данным, в воскресенье вечером, в 19:30 по местному времени, в дежурную службу милиции г. Бишкек поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве на железнодорожном вокзале «Бишкек-2».

"На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД и спецслужб. Территория вокзала была оцеплена. Персонал и посетители вокзала были эвакуированы", — говорится в сообщении.

Как сообщили в спецслужбах, в ходе осмотра специалистами здания и прилегающей территории наличие каких-либо подозрительных предметов и взрывных устройств не обнаружено. В настоящее время железнодорожный вокзал работает в штатном режиме.

Стоит отметить, что это уже третье сообщение о взрывном устройстве в Бишкеке за последние пять дней. Первый звонок о заложенной бомбе в здании Американского университета Центральной Азии поступил 26 апреля. На следующий день, 27 апреля, телефонный террорист заминировал торговый центр «Бишкек парк». В обоих случаях сообщения о бомбе оказались ложными.

На данный момент спецслужбами проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности телефонного террориста. —0—