Саджид Джавид назначен новым главой МВД Великобритании 

Саджиду Джавиду 48 лет. Он сын иммигрантов из Пакистана. В правительстве Дэвида Кэмерона он имел два портфеля: сначала был министром культуры, затем занимал пост главы министерства по делам бизнеса.
В кабинете Терезы Мэй Саджид Джавид на посту руководителя МВД сменил Эмбер Радд. 29 апреля она подала в отставку после скандала, связанного с планом по выдворению нелегалов из королевства. Пресса обвинила министерство в том, что оно занимается высылкой иммигрантов не на основании законов, а для достижения определённых показателей.