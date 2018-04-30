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Россиянку ограбили на Пхукете
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Россиянку ограбили на Пхукете 

Газета.Ru 36 минут назад
Тайская полиция арестовала 27‐летнего мужчину, ограбившего российскую туристку, которая отдыхала на острове Пхукет, сообщает телеканал «360».
15 апреля женщина возвращалась одна с пляжа Наи Харн на юге острова. Местный житель заметил ее и предложил подвезти на скутере. Туристка согласилась, однако водитель поехал на футбольное поле, где начал ей угрожать. Он потребовал отдать ему ожерелье с висящим на нем крестиком. Когда россиянка начала звать на помощь, грабитель поспешил скрыться.
Позже сотрудники полиции нашли владелицу скутера. Ей оказалась мама того самого мужчины. Увидев стражей порядка, вор во всем сознался и показал, где спрятал украденное ожерелье.
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