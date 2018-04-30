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Аверкиев открыл месячник благоустройства в Балашихе
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Аверкиев открыл месячник благоустройства в Балашихе 

Газета.Ru 36 минут назад
В субботу утром министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев и глава Балашихи Сергей Юров дали старт месячнику благоустройства и покрасили забор в парке, сообщает РИАМО.
В субботу на площади у Ледового дворца прошел парад коммунальной и дорожной техники. 88 городских управляющих компаний представили более 100 единиц спецмашин. Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев и глава Балашихи Сергей Юров осмотрели технику и дали старт месячнику благоустройства, покрасив забор в парке «Пехорка».
"После парада техника отправляется на свои участки убирать территории вокруг домов и городские улицы. Сегодня на субботнике будут работать около 3 тысяч сотрудников управляющих компаний. Также субботники пройдут в социальных учреждениях, в школах и детских садах. Приглашаем всех жителей принять активное участие", — сказал Юров.
Аверкиев отметил хорошее состояние спецтехники, представленной на параде.
"Отрадно, что техника новая, чистая, в хорошем состоянии", — сказал министр.
Жителям Балашихи также напомнили, что субботники будут проходить в течение месяца, все желающие могут принять в них участие.
Месячник по благоустройству и санитарной уборке на территории Московской области проводится ежегодно. Он включает в себя уборку снега из дворов, очистку газонов от листвы и мусора, приведение в порядок внешнего вида фасадов домов, подъездов и детских площадок.
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