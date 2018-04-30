Воробьев назначил нового министра строительного комплекса Подмосковья 

Глава Главгосстройнадзора Подмосковья Руслан Тагиев назначен на должность министра строительного комплекса региона по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает ФАН.
"Сейчас мы назначаем министром строительного комплекса Тагиева Руслана Рагимовича, человека, который давно и добросовестно работает в правительстве Московской области", — отметил он.
По словам губернатора, Максим Фомин, совмещавший должности министра и зампреда, будет занимать должность зампреда регионального правительства.