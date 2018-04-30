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Появились новые видео уничтожения боевиков, готовивших теракты на майские праздники
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Появились новые видео уничтожения боевиков, готовивших теракты на майские праздники 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены новые видеозаписи, сделанные в ходе спецоперации, проходившей 21 апреля в дагестанском Дербенте.
На кадрах запечатлены отдельные этапы ликвидации четырех боевиков, находившихся в доме и оказавших вооруженное сопротивление. Также опубликована запись, сделанная сотрудниками службы наружного наблюдения, снявших преступников за несколько дней до описываемых событий.
Напомним, что ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности бандитского подполья на территории Республики Дагестан органами безопасности была получена информация о том, что на территории города
Дербента скрываются бандиты, намеревающиеся совершить диверсионно-террористический акт на Первомайские праздники.
Силовики блокировали две группы злоумышленников в разных районах города — на территории частного домовладения и в автомашине на улице. Боевикам предложили сдаться, однако в ответ они открыли огонь из автоматического оружия.
В результате спецоперации девять бандитов были нейтрализованы, один боец спецназа получил легкое ранение.
На месте боестолкновения было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство — бомба на пять килограмм в тротиловом эквиваленте.
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