Что важно знать о чеченских тукхумах

О чеченских тейпах, или тайпах, слышали многие. Это своеобразные кланы, объединенные либо родственными связями, либо общими этическими принципами, либо общими целями, или же всем этим вместе взятым. Однако не все знают, что есть социальные сообщества, которые стоят над тейповым устройством чеченского общества. Они представляют собой союз тейпов и называются тукхумами.

Оборонительный союз

Тукхумы складывались не по принципу кровного родства, а для решения общих задач и отражения общих военных угроз. Фактически, это такие «мини-нации», поскольку данные союзы приобрели и культурные, и языковые отличия. При этом тукхум — довольно динамичная единица по меркам истории. Окончательно нынешние тукхумы Чечни сложились только в XVI-XVII веках. И тогда, и сейчас существуют тейпы, которые не входят ни в один из тукхумов. Многие же тейпы сегодня разрослись настолько, что их формально можно обозначить и как тукхумы.

Что интересно, в тукхумах не было и нет принципов единоначалия. Главный управляющий орган такого сообщества — совет старейшин, где у каждого из лидеров тейпов есть право равного голоса. Это явление в чеченской этнографии в том числе называется «горной демократией». К тому же должность военачальника в тукхуме, а это во многом был именно оборонительный союз, также была выборной и не передавалась по наследству.

Тукхум и тейп

Само слово «тукхум» пришло из тюркского языка и буквально переводится как «семя». На сегодняшний день известно 9 чеченских тукхумов. Это: Аккий, Мелхий, Нохчмахкахой, Орстхой, Терлой, Чантий, Чебарлой, Шарой и Шатой. Входят в их состав примерно сто тейпов (правда, по поводу некоторых из них до сих пор ведутся споры, входят и входили ли они в какой-либо тукхум).

Повторим, что тухумы часто возникали как военные объединения, для защиты от внешней агрессии. Но при этом в них сформировались и своя уникальная культура, и традиции.

Военное объединение

Наиболее многочисленным является тукхум Нохчмахкахой, его представителей ещё называют ичкерийцами. Он сложился из тейпов, населяющих равнинные, предгорные и горные районы Чечни. В этих районах произошли самые кровопролитные сражения за всю историю региона. Как отмечают культурологи, ичкерийцы всегда отличались духом независимости и не имели над собой четкой и организованной власти. Кстати, в этот тукхум входит тейп Беной, к которому принадлежит нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров

Ичкерийцы на фоне других тукхумов выделяются тем, что, по преданию, члены данного объединения все же имеют родственные связи. По легенде Нохчмахкахой был основан братьями, и поэтому все представители этого сообщества в какой-то степени родственники. У членов тукхума имеются и свои лингвистические особенности. Этнографы отмечают, что ичкерийцы говорят на «плоскостном» диалекте чеченского языка.

Мелхий

Другой известный чеченский тухум — Мелхий. Сами себя они называют мелхами, что буквально с чеченского и ингушского переводится как «солнечники». Существует версия, что в доисламские времена члены этого сообщества исповедовали солнцепоклонничество. Есть, однако, и еще одна гипотеза, согласно которой мелхи в прошлом были «горными христианами».

Они использовали одноимённый, мелхинский диалект чеченского языка. Сейчас же говорят на чеченском, ингушском и русском языках. Исторически мелхи известны парадоксальным нравом. С одной стороны, в тейпах этого тутхума приветствовалось куначество (побратимство) и особо чтились законы гостеприимства, с другой — посещение горных районов расселения Мелхия в XIX веке в России считалось «чистым безумием».

Сегодня представители тутхума Мелхий проживают в различных районах Чечни, Ингушетии , других регионах России, а также в Грузии

Аккинцы

Равнинные аккинцы — еще один из девяти чеченских тукхумов, который не следует путать с аккинцами горными, которые являются не тукхумом, а тейпом. Основной ареал расселения равнинных аккинцев — это ряд районов современного Дагестана , что, впрочем, никогда не мешало им идентифицировать себя как чеченцев. По переписи населения 2002 года, в данном немногочисленном тутхуме состояло всего 218 человек.

Для сравнения: количество членов тутхума Чантий оценивается этнографами в пределах от 50 до 100 тысяч человек, а численность тех же ичкерийцев ряд исследователей определяют, как треть всего населения современной Чечни. Впрочем, нужно сказать, что данные переписи и реальная численность равнинных аккинцев могут сильно разниться.

Орстхой

Каждый из чеченских тутхумов — по сути, уникальное сообщество с яркими культурными и языковыми особенностями, а также собственными традициями. Но тем не менее, все это части единой чеченской народности. В этом отношении выделяется Орстхой, который настолько обособлен, что ряд этнографов вообще считает этот тутххум отдельной народностью. Язык, на котором общались орстхойцы, или, как их еще называют, карабулаки, — это орстхойский диалект, который лингвисты относят к промежуточной форме между чеченским и ингушским языками.

Менталитет карабулаков также был весьма своеобразен. Например, этнограф Ахмад Сулейманов определял членов этого «тутхума-этноса» как «одно из самых воинственных племён вайнахского народа». Интересно, кстати, что одной из культурных черт этого сообщества было отношение к волосам. Подчеркивая свое высокое положение, мужчины тутхума носили длинные волосы, пленников же, напротив, брили налысо. Женщины тутхума делали высокие прически, которые также указывали на их социальный статус. Вместе с тем известно, что орстхойцы были одним из первых вайнахских сообществ, принявших ислам.

Стоит упомянуть, что сведения об истории, о происхождении и обычаях тутхумов крайне противоречивы и далеко не всегда точны. Более того, они до сих пор порождают споры и в среде чеченского народа.