Мусор в законе: миссия невыполнима? 

До 1 мая 2018 года в Пермском крае должны были выбрать регионального оператора по обращению с отходами — это предписывает федеральный закон. По задумке авторов нововведения, именно ему предстоит навести порядок в отрасли. Однако конкурсные процедуры, на которые требуется по меньшей мере два месяца, запущены не были. Выборы не состоялись. И Пермский край сегодня — в числе восьми регионов-аутсайдеров, где процесс ещё даже не начинался. Ранее глава Минприроды Сергей Донской потребовал от глав отстающих регионов ускорить выбор региональных операторов, а Минстрой направил в Генпрокуратуру Р Ф письмо с просьбой «рассмотреть ситуацию» в проблемных территориях.