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Поликлиника на 750 мест появится в Дмитровском районе Москвы
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Поликлиника на 750 мест появится в Дмитровском районе Москвы 

Газета.Ru 50 минут назад
Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену введут в эксплуатацию в 2020 году в Дмитровском районе на севере Москвы, передает РИАМО.
"Поликлиника расположится по адресу: Дмитровское шоссе, владение 107г. Медицинское учреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. В настоящее время идут проектные работы", — сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.
Общая площадь объекта составит 10,2 тысячи квадратных метров. В здании поликлиники разместятся отделение для детей грудного возраста, помещения молочно-раздаточного пункта, помещения дневного стационара, блок кабинетов функциональной диагностики и другие отделения.
Подразделения и помещения поликлиники будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью. Для удобства передвижения маломобильных групп граждан в поликлинике установят пандусы и лифты.
Проектирование объекта предусмотрено с использованием технологии 3D, одного из самых перспективных направлений развития современных технологий. Разработка 3D-модели объекта обеспечивает более детальную проработку и увязку архитектурно-планировочных и технологических решений с размещением внутренних инженерных систем здания.
"Столичные поликлиники переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи", — добавил Бочкарев.
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