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В Приморье прошла церемония захоронения солдата Великой Отечественной войны
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В Приморье прошла церемония захоронения солдата Великой Отечественной войны 

RT на русском 54 минуты назад
В Приморском крае прошла церемония захоронения солдата Великой Отечественной войны — красноармейца Тимофея Степанова, сообщает kp.ru.
Траурно-торжественный митинг состоялся в селе Чкаловское.
«Около 200 тыс. приморцев ушли на фронт, 45 тыс. из них не вернулись домой. Сегодня наши внуки возвращают дедов на родину, тех, кто выиграл эту войну и подарил нам сегодняшний день», — заявил глава региона Андрей Тарасенко.
Степанов погиб на Волховском фронте в 1942 году. В настоящее время в Чкаловское проживает одна из двух его дочерей.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в Хабаровске началась акция «Судьба солдата», в рамках которой все желающие могут попробовать узнать о подвигах и местах захоронения своих родственников, участвовавших в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны
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