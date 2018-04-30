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Парк Горького впервые организует собственный фестиваль в честь 90-летия
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Парк Горького впервые организует собственный фестиваль в честь 90-летия 

Газета.Ru 51 минуту назад
Парк Горького впервые организует свой собственный фестиваль, передает сетевое издание m24.ru.
Он намечен на конец августа и продлится семь дней.
"В дальнейшем мы планируем проводить его ежегодно, и проводить в течение всего летнего сезона, а в этом году он пройдет только в августе", — рассказала директор парка Марина Люльчук.
По ее словам, концепция уже готова, сейчас составляется расписание. Планируется провести «День детей», «День искусства», «День добра» и другие тематические мероприятия.
Всего за летний сезон в Парке Горького планируется провести более 30 различных крупных фестивалей.
Кроме того, в честь 90-летнего юбилея в парке установят сорокаметровую рампу для скейтеров к 1 мая, а также пройдет парад физкультурников в традициях 1950-х годов. В нем смогут принять участие спортсмены самых разных направлений: от шахматистов до велосипедистов.
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