Парк Горького впервые организует собственный фестиваль в честь 90-летия

Он намечен на конец августа и продлится семь дней.

"В дальнейшем мы планируем проводить его ежегодно, и проводить в течение всего летнего сезона, а в этом году он пройдет только в августе", — рассказала директор парка Марина Люльчук.

По ее словам, концепция уже готова, сейчас составляется расписание. Планируется провести «День детей», «День искусства», «День добра» и другие тематические мероприятия.

Всего за летний сезон в Парке Горького планируется провести более 30 различных крупных фестивалей.

Кроме того, в честь 90-летнего юбилея в парке установят сорокаметровую рампу для скейтеров к 1 мая, а также пройдет парад физкультурников в традициях 1950-х годов. В нем смогут принять участие спортсмены самых разных направлений: от шахматистов до велосипедистов.