Сорокаметровую рампу для скейтеров установят в Парке Горького к 1 мая

«В августе этого года Парку Горького исполняется 90 лет. Это внушительная цифра, и все мероприятия будут с ней связаны. Первое, что увидят наши посетители, которые придут к нам 1 мая на открытие сезона, — большой арт-объект, который будет высотой 40 метров и будет напоминать цифру 90. Это будет рампа для скейтеров», — сказала рассказала директор парка Марина Люльчук.

Также в честь 90-летнего юбилея в Парке Горького пройдет парад физкультурников в традициях 1950-х годов. В нем смогут принять участие спортсмены самых разных направлений: от шахматистов до велосипедистов.

В рамках празднования дня рождения парка в течение всего года посетителей ждут фестивали, выставки, образовательные проекты и открытие новых архитектурных объектов.