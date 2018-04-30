Опрос: ​почти половина россиян считают, что санкции принесут экономике больше пользы

В том случае, если Россия отменит санкции против Европы, это также пойдет на пользу нашей экономике, считают 34% участников опроса (16% думают, что вреда будет больше). При этом запрет на ввоз продуктов и лекарств из стран, которые ввели санкции против России, правильным считают 45% респондентов, неправильным — 38%, чаще других — москвичи, молодые и люди с высшим образованием.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» был проведен 21—22 апреля в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах, были опрошены 1 500 респондентов.