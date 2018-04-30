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Опрос: ​почти половина россиян считают, что санкции принесут экономике больше пользы
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Опрос: ​почти половина россиян считают, что санкции принесут экономике больше пользы 

Прайм 27 минут назад
Фото: Прайм
Если Запад отменит санкции против России, это принесет нашей экономике больше пользы, считают 45% наших сограждан (в обратном уверены 12%). Таковы данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) .
В том случае, если Россия отменит санкции против Европы, это также пойдет на пользу нашей экономике, считают 34% участников опроса (16% думают, что вреда будет больше). При этом запрет на ввоз продуктов и лекарств из стран, которые ввели санкции против России, правильным считают 45% респондентов, неправильным — 38%, чаще других — москвичи, молодые и люди с высшим образованием.
Еженедельный опрос «ФОМнибус» был проведен 21—22 апреля в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах, были опрошены 1 500 респондентов.
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