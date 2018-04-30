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ФОМ: более 50% россиян не ощутили влияния западных санкций
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ФОМ: более 50% россиян не ощутили влияния западных санкций 

Банки.ру 36 минут назад
Более половины россиян (51%) не ощущает влияния санкций в отношении России на свою жизнь, однако большинство отмечает их влияние на экономику страны — 37% считают его негативным, 30% — позитивным. Таковы данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) .
23% опрошенных заявили, что санкции существенно влияют на их жизнь, 19% респондентов назвали влияние несущественным.
Согласно данным опроса, 44% россиян уверены, что западные санкции существенно влияют на экономику РФ, 29% — говорят о несущественном воздействии.
«Если Запад отменит санкции против России, это принесет нашей экономике больше пользы, считают 45% наших сограждан (в обратном уверены 12%). Если Россия отменит санкции против Европы, это также пойдет на пользу нашей экономике, считают 34% участников опроса (16% думают, что вреда будет больше). Запрет на ввоз продуктов и лекарств из стран, которые ввели санкции против России, правильным считают 45% респондентов, неправильным — 38%, чаще других — москвичи, молодые и люди с высшим образованием», — отметили в ФОМ.
Опрос проводился 22 апреля среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет в 104 населенных пунктах 53 регионов России.
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