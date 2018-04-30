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Фестиваль ретро-техники OldCarLand в Киеве
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Фестиваль ретро-техники OldCarLand в Киеве 

Свободная пресса 58 минут назад
Фото: Свободная пресса
OldCarLand — это 912 машин, 1020 человек их 5 стран участников, 90 самолетов, 12 типов соревнований и 36 победителей, 18 музыкальных групп. Более 1000 единиц техники ждут на крупнейшем техническом фестивале Украины OldCarLand, который проходит пять дней (с 27 апреля по 1 мая), традиционно в Киеве, в Государственном музее авиации на ул. Медовой, 1.
Это уже восьмое мероприятие, организаторами которого являются OldCarServiсe и «проект Кофейбус».
Среди участников фестиваля — легковые автомобили, грузовики, автобусы, мото— и вело-техника. Старейшим машинам фестиваля — более 90 лет. Многие из них сохранены в единственном экземпляре. Немало будет уникальных моделей, которые выпускались в течение короткого времени либо принадлежали известным и влиятельным людям. Технику на OldCarLand привезли из многих областей Украины, Польши, Эстонии, Литвы, Беларуси и других государств.
Впервые на фестивале представят масштабную экспозицию спортивных машин. Можно будет увидеть ретро-автомобили, которые побеждали 30-40 лет назад. Уникальные экземпляры привезут из стран Прибалтики. Кроме того, фестиваль посетит легенда автоспорта — литовец Стасис Брундза, 10-кратный чемпион Советского Союза в ралли, победитель ралли «Тур Европы» в 1974 году, трехкратный победитель финского этапа чемпионата мира в группе 2 1980-1982 годов.
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