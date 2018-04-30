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Птенец кудрявого пеликана появился на свет в Московском зоопарке
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Птенец кудрявого пеликана появился на свет в Московском зоопарке 

Газета.Ru 1 час назад
В Московском зоопарке родился детеныш кудрявого пеликана, сообщает портал мэра и правительства Москвы, передает сетевое издание m24.ru.
Увидеть птенца можно в павильоне «Бабочки и птицы» на новой территории зоосада.
Свое название пеликаны получили благодаря кудрявому хохолку из перьев на затылке. Горловой мешок у птиц оранжевого цвета, который становится особенно ярким у самцов в период брачных игр.
Голос пеликанов напоминает ворчание или рычание, а зоологи сравнивают его с хрюканьем. При этом «разговаривают» эти птицы только в период гнездования, в остальное время они предпочитают молчать.
Птенец пока не похож на своих родителей. Его тело покрыто сероватым пухом, а характерных «кудрявых» перьев на голове еще нет. Только через год он обзаведется таким же оперением, как взрослые особи.
Детеныш проявляет свойственную этим пернатым сообразительность и уже научился у сородичей заглатывать рыбу. Питается он исключительно ею — лещем, сазаном, сельдью, окунем. При этом родители продолжают докармливать птенца полупереваренной пищей.
Взрослые пеликаны весят от девяти до 14 килограммов, длина их тела достигает двух метров, а размах крыла — более двух с половиной метров. Птенцы уже к двум месяцам могут вырасти до размеров своих родителей.
Всего в Московском зоопарке обитают восемь кудрявых пеликанов — две взрослые пары и четыре молодые особи. Летом они живут на пруду, а с наступлением холодов их переводят в закрытый вольер. Кудрявые пеликаны моногамны. Эти птицы хранят верность партнеру всю жизнь.
Кудрявые пеликаны населяют труднодоступные озера, низовья и дельты рек с обильной растительностью, но иногда селятся на соленых водоемах и слабозаросших небольших островках.
Этот вид занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России из-за своей малочисленности. На сегодняшний день на территории Европы в естественных условиях обитает всего несколько тысяч птиц.
Главная причина сокращения популяции — уничтожение их естественной среды обитания и кормовых угодий, а также загрязнение водоемов промышленными отходами и нефтепродуктами.
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