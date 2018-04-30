Андрей Травников укрепил позиции в национальном рейтинге губернаторов

В национальном рейтинге губернаторов, который определяется в рамках проекта «Национальный рейтинг» у Андрея Травникова за март-апрель 43 позиция, среди 85 глав субъектов Российской Федерации

«Укрепилось положение в исследовании Андрея Травникова. В регионе вполне удачно прошли президентские выборы. Результат Владимира Путина по сравнению с предыдущим электоральным циклом вырос как в процентном отношении, так и в абсолютных цифрах.

Цитата

При этом главное политическое событие года прошло без скандалов или существенных нарушений. Всё это, безусловно, подняло авторитет Андрея Травникова и в Москве , и среди местных элит», — сообщают авторы исследования.

Совсем недавно, 25 апреля, Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с семью выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, возглавившими субъекты РФ. Андрей Травников стал одним из первых участников путинской программы кадрового резерва. 6 октября 2017 года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора НСО. Президент выслушал краткие доклады о ситуации в регионах.

По мнению экспертов, участвовавших в опросе центра «Рейтинг», о подчеркнуто лояльном отношении к Андрею Травникову федерального центра и большом значении, которое придается области в планах стратегического развития России, свидетельствует поручение Владимира Путина, посвященное развитию Новосибирского Академгородка. Чрезвычайно важным для области явился переход компании «Сибэко» — одного из ключевых игроков на местном энергетическом рынке — в собственность «Сибирской генерирующей компании (СГК)». Среди негативной информации эксперты чаще всего упоминали коллизии, произошедшие в городе Обь , где низкое качество работы управляющих компаний и затопленные грунтовыми водами подземные переходы вынудили губернатора лично вмешатьсяв ситуацию.