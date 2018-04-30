Андрей Травников укрепил позиции в национальном рейтинге губернаторов 

В национальном рейтинге губернаторов, который определяется в рамках проекта «Национальный рейтинг» у Андрея Травникова за март-апрель 43 позиция, среди 85 глав субъектов Российской Федерации.
«Укрепилось положение в исследовании Андрея Травникова. В регионе вполне удачно прошли президентские выборы. Результат Владимира Путина по сравнению с предыдущим электоральным циклом вырос как в процентном отношении, так и в абсолютных цифрах.
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При этом главное политическое событие года прошло без скандалов или существенных нарушений. Всё это, безусловно, подняло авторитет Андрея Травникова и в Москве, и среди местных элит», — сообщают авторы исследования.
Совсем недавно, 25 апреля, Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с семью выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, возглавившими субъекты РФ. Андрей Травников стал одним из первых участников путинской программы кадрового резерва. 6 октября 2017 года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора НСО. Президент выслушал краткие доклады о ситуации в регионах.
В национальном рейтинге губернаторов из семи путинских назначенцев выше оказались двое: 28 позиция у Александра Цыбульского (Ненецкий АО), 32 — Глеб Никитин (Нижегородская область). Трое расположились «голова в голову». 41 место — Дмитрий Азаров (Самарская область), 42 — Станислав Воскресенский (Ивановская область). 43 — Андрей Травников (Новосибирская область). Немного ниже в рейтинге, на 47 месте, Александр Бурков (Омская область). Хуже других позиция у Андрея Клычкова в Орловской области — 68.
По мнению экспертов, участвовавших в опросе центра «Рейтинг», о подчеркнуто лояльном отношении к Андрею Травникову федерального центра и большом значении, которое придается области в планах стратегического развития России, свидетельствует поручение Владимира Путина, посвященное развитию Новосибирского Академгородка. Чрезвычайно важным для области явился переход компании «Сибэко» — одного из ключевых игроков на местном энергетическом рынке — в собственность «Сибирской генерирующей компании (СГК)». Среди негативной информации эксперты чаще всего упоминали коллизии, произошедшие в городе Обь, где низкое качество работы управляющих компаний и затопленные грунтовыми водами подземные переходы вынудили губернатора лично вмешатьсяв ситуацию.
Ранее, в середине марта, Андрей Травников возглавил рейтинг руководителей субъектов федераций в СФО по версии «Медиалогии». Тогда в Сибирском федеральном округе губернаторами-лидерами медиарейтинга стали Андрей Травников, врио губернатора Омской области Александр Бурков и глава Красноярского края Александр Усс.