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В Татарстане в день открытия сезона охоты погиб человек
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В Татарстане в день открытия сезона охоты погиб человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Главный региональный
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая — РИА Новости. Несколько несчастных случаев, один из них со смертельным исходом, зарегистрированы в Татарстане в день открытия весеннего охотничьего сезона, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
К трагическим последствиям привело неосторожное обращение с огнестрельным оружием в нескольких районах республики.
"В день открытия сезона охоты 28 апреля зарегистрировано 4 несчастных случая, один из которых со смертельным исходом. Так, в Рыбно-Слободском районе утром 28 апреля 34-летний житель села Биектау из-за неосторожного обращения с оружием выстрелил из зарегистрированного двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27М в 37-летнего односельчанина. От полученного ранения мужчина скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.
В тот же день в поле у села Смысловка житель Нижнекамска из-за неосторожного обращения с оружием выстрелил из двустволки в своего знакомого. С огнестрельным дробовым ранением правой ягодичной области пострадавший госпитализирован в ЦРБ.
"В Бавлинском и Камско-Устьинском районах охотники по неосторожности выстрелили в себя. Так, 32-летний житель Бавлов выстрелил себе в лицо, а 44-летний житель Куйбышевского Затона — в левую ногу", — отмечается в сообщении.
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