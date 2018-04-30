Станислав Садальский «напал» на Максима Галкина 

Для наглядности скандальный актер сфотографировался на фоне афиши предстоящего концерта Максима Галкина и опубликовал в Инстаграме гневный спич: «Наша эстрада сейчас, как военное кладбище — что ни звезда, то фанерная. Знаете, кого я считаю первым среди пародистов за всю историю нашей эстрады? Даже не первым, а единственным знаменосцем этого жанра? Нет, не трагически погибшего Виктора Чистякова — это было явление уникальное, по счастью, сохранились телевизионные записи его номеров и выступления в Голубых огоньках. Ираклия Андроникова. Вот, непревзойденный имитатор и пародист, которого обожали все. Не знаю ни одного человека, который бы его не любил. Благодаря этому блистательному артисту и рассказчику до нас дошли не только голоса, но и зримые образы Горького, Алексея Толстого, Маршака, Фадеева, Пастернака, Чуковского, гениальных актеров — Остужева, Шаляпина, Качалова…»
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Дальше Садальский пояснил, как воспринимает сегодняшнюю ситуацию на нашей эстраде: «А чем нас кормят современные пародисты, кого с таким упоением копируют? Шизофреников и алкашей из Думы? Лучшие экспонаты российской попсы? И дело не в том, что нынешние юмористы „прогнулись под изменчивый мир“, просто это их уровень, подвальный. Действительно, великих они трогать боятся, кишка тонка, понимают, что недостойны. Времена, когда великие мира сего считали за честь стать героями пародий Андроникова, прошли. Не по Хуану сомбреро, как говорит Фоменко». Некоторые почитатели творчества Стаса поддержали его мнение, другие встали на защиту Галкина. «Да, хороших пародий действительно становится все меньше», «У Галкина были хорошие пародии раньше, да и сейчас встречаются», — написали фанаты, — сообщает starhit.ru.