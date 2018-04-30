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На «Аллее правителей» в Москве откроют памятник Ельцину работы Церетели
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На «Аллее правителей» в Москве откроют памятник Ельцину работы Церетели 

Газета.Ru 1 час назад
В Москве в день смерти первого президента РФ Бориса Ельцина откроется памятник работы Зураба Церетели на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе (РВИО), передает ФБА «Экономика сегодня».
Бюст работы Церетели будет открыт в понедельник 23 апреля, в день памяти Ельцина в присутствии представителей его семьи. Информацией об этом поделилась пресс-служба РВИО.
Стоит отметить, что «Аллея Правителей» создана Российским военно-историческим обществом в 2017 году. Здесь установлены бюсты 42 верховных руководителей страны: от великих князей периода образования Древнерусского государства до деятелей Временного правительства времен революции и руководителей СССР. Всех их создал Церетели.
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