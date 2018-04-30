На ярмарках выходного дня в столице можно купить товары из 50 регионов

Продукцию из более 50 регионов привезли на ярмарки выходного дня в столицу, передает сетевое издание m24.ru

Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

Ярмарки выходного дня открылись в городе 20 апреля. Всего в столице работают 102 площадки. Там можно купить фермерские продукты из Кабардино-Балкарии Дагестана , Ростова, Липецка Тамбова и других регионов. По словам Немерюка, на разных площадках количество представленных регионов различное.

Чиновник подчеркнул, что вся продукция на ярмарках проходит контроль со стороны ветеринарной службы и Роспотребнадзора . Наибольшим спросом у москвичей пользуются овощи, мясо и молочная продукция.

Отмечается также, что фиксированные цены на ярмарочную продукцию не установлены и с продавцами можно торговаться. К концу рабочей недели предприниматели делают скидки на свои товары, чтобы не приходилось везти их обратно. При этом на каждой площадке есть информация с ценами Мосгорстата на основные виды продукции.

Ларьки фермеры получают бесплатно. Первая сессия продлится с 20 апреля по 1 июля. Заявку на получение места предприниматели могут подать на портале mos.ru . Помощь с ее оформлением оказывают во всех офисах «Мои документы».

Посмотреть подробную информацию и адреса всех торговых площадок 2018 года можно на официальном портале мэра и правительства Москвы.