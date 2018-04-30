Остров-град Свияжск 1 мая открывает летний туристический сезон 

Летний туристический сезон в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» официально открывается 1 мая, сообщается на сайте музея.
Программа праздника, на который предусмотрен свободный вход, начнется в 11.00 с выступления творческого коллектива «Затея». Этот коллектив занимается проектами, направленными на изучение и популяризацию русской традиционной культуры — песен, игр и танцев. Концерт состоится во внутреннем дворе Музея истории Свияжска. В тот же день на Рождественской площади острова-града пройдут мастер-классы по народным танцам Северо-Западного региона России. В праздничной программе также выступление фолк-группы «Отава Ё», объехавшей с гастролями более 30 стран мира — от Индии и Китая до Норвегии и Португалии. Музыканты этой группы играют на гуслях, жалейке, а также галисийской волынке, гитаре, скрипке.