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«Газпром» завершил строительство первой нитки «Турецкого потока»
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«Газпром» завершил строительство первой нитки «Турецкого потока» 

Rambler News Service 37 минут назад
«Газпром» завершил строительство первой нитки «Турецкого потока», говорится в сообщении газового холдинга.
«Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток»», — говорится в сообщении.
Как отмечает «Газпром», средняя скорость строительства на глубоководье, которое ведет судно Pioneering Spirit, составила 4,3 км в день. Максимальная производительность — 5,6 км в сутки — была достигнута дважды в феврале этого года.
Проект «Турецкий поток» реализуется в соответствии с графиком одновременно на побережьях России и Турции и в Черном море, поясняет «Газпром». В Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены.
Судно Pioneering Spirit, согласно плану работ, продолжит глубоководную укладку второй нитки газопровода в третьем квартале 2018 года.
«Реализация проекта «Турецкий поток» успешно продолжается. Пройден важный этап — построена первая нитка газопровода. Темп строительства — высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. «Турецкий поток», без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы», — отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд кубометров газа в год. Строительством морского участка газопровода, которое началось 7 мая 2017 года, занимается компания South Stream Transport B. V. (100-процентное дочернее общество «Газпрома»).
Турция — второй по величине экспортный рынок «Газпрома». В настоящее время поставки российского газа в Турцию осуществляются по газопроводу «Голубой поток» и Трансбалканскому коридору. В 2017 году «Газпром» экспортировал на турецкий рынок рекордный объем газа — 29 млрд кубометров. Это на 4,3 млрд кубометров (17,3%) больше, чем в 2016 году и на 1,7 млрд кубометров (6,2%) больше, чем в 2014 году, когда был зафиксирован предыдущий максимум (27,3 млрд кубометров).
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