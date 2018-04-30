Предприимчивый бизнесмен обокрал государство

Фото с ресурса glavnayatema.com Владимирский предприниматель обокрал государство почти на сумму в 1,2 миллиона рублей. Причём воровал он электричество. Как полагает следствие бизнесмен умудрился умыкнуть почти 300 тысяч киловатт/часов.

Суд установил, что электричество мужчина начал воровать с мая 2014, а перекрыли «халяву» только спустя год. Предприниматель подрубился к сетям «Владимирской областной электросетевой компании» и стал оттуда подворовывать электричество.

Таким образом предприниматель пытался сделать своё предприятие более экономным.

Суд приговорил бизнесмена к одному году условно, а также заставил возместить ущерб за всю потреблённую электрическую энергию. Стоит отметить, что бизнесмену сделали неплохую скидку — в 50 процентов. То есть фактически он заплатит не 1,2 миллиона, а 600 тысяч рублей.