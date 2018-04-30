Полицейский нашел шестилетнюю девочку, заблудившуюся в лесу в Якутии

ТАСС , 30 апреля. Полицейский-кинолог с собакой по кличке Рига нашел шестилетнюю девочку, которая заблудилась в лесу близ поселка Маган Якутии . Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В понедельник утром в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Маган о пропаже ее шестилетней дочери, которая около 8 часов утра вышла во двор погулять со своей собакой", — сказала Волк.

По ее словам, в поселок была направлена розыскная группа из 27 сотрудников полиции и 16 спасателей.

"В составе группы находился инспектор-кинолог капитан полиции Гаврил Семенов со своим напарником — розыскной немецкой овчаркой Ригой. Рига взяла след ребенка в сторону лесного массива с болотистой местностью. Примерно через 3,5 часа поисков, около 14 часов дня, шестилетняя девочка была обнаружена в лесу примерно в 5 км от поселка", — сообщила представитель МВД

Состояние ребенка удовлетворительное, добавила Волк.