Ещё
Полицейский нашел шестилетнюю девочку, заблудившуюся в лесу в Якутии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейский нашел шестилетнюю девочку, заблудившуюся в лесу в Якутии 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 30 апреля. Полицейский-кинолог с собакой по кличке Рига нашел шестилетнюю девочку, которая заблудилась в лесу близ поселка Маган в Якутии. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В понедельник утром в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Маган о пропаже ее шестилетней дочери, которая около 8 часов утра вышла во двор погулять со своей собакой", — сказала Волк.
По ее словам, в поселок была направлена розыскная группа из 27 сотрудников полиции и 16 спасателей.
"В составе группы находился инспектор-кинолог капитан полиции Гаврил Семенов со своим напарником — розыскной немецкой овчаркой Ригой. Рига взяла след ребенка в сторону лесного массива с болотистой местностью. Примерно через 3,5 часа поисков, около 14 часов дня, шестилетняя девочка была обнаружена в лесу примерно в 5 км от поселка", — сообщила представитель МВД.
Состояние ребенка удовлетворительное, добавила Волк.
ТАСС: последние новости
Лавров: удары США по Сирии подорвали позитивные тенденции в мирном урегулировании Два человека получили тяжелые травмы во время прыжка с парашютом в ХМАО Безопасность ЧЕ-2018 по спортивной борьбе в Дагестане будут обеспечивать 1,1 тыс. человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении436
Немецкие летчики массово увольняются из-за России66
Садальский прилюдно унизил Галкина43
На Украине захотели лишить русских работы221
«Россия должна отдать мост»346
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение