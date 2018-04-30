Миссия мира. Поднимать погибших в Ленинградской области советских солдат приехал гражданин Германии

Иштван Гергеле трудится в отряде вологодского объединения. В Россию он приезжает уже не раз. Этот визит гражданин Германии специально посвящает работе в экспедиции.

Иштван Гергеле — профессор физики, он знает много языков, в том числе, русский. Своих коллег по экспедиции просит лишь поправлять падежи. Приехал Иштван в лагерь чуть позже остальных участников — 26 апреля. Несмотря на возраст, а ему 68 лет, скидку себе не делает.

Александр Метелкин. «Я сегодня из-за погоды предлагал Иштвану остаться в лагере, но он отказался, работы не боится. Именно в эту минуту смотрю на него и вижу, как он стоит в грязи на коленях и перебирает останки солдат», — рассказал по телефону из Ленинградской области корреспонденту «Вологда.РФ» председатель ВРО « Российского военно-исторического общества

Иштван Гергеле является членом международной организации «Дружба», которая ратует за мир со всеми странами. С Вологодским объединением поисковиков немецкий профессор познакомился в прошлом году во время автопробега. Иностранные гости с экскурсией побывали в культурно-досуговом центре «Забота», где как раз выступали поисковики с рассказом о своей работе. Иштван Гергеле очень заинтересовался и попросил взять его в экспедицию. И вот в этом апреле его мечта сбылась.

Межрегиональная поисковая экспедиция с международным участием «ВОРОНОВО -2018» продолжает свою работу. Проект реализуется при поддержке гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, Российского военно-исторического общества, Правительства Вологодской области