Что русские делали 1 мая

Россияне так привыкли праздновать 1 мая Праздник весны и труды, что редко задумываются о том, что происходило в этот день до 1917 года, когда этот праздник получил название «День Интернационала».

Позже 1 мая назвали Днём международной солидарности всех трудящихся, а в 1992 году ещё раз переименовали, на этот раз в «Праздник весны и труда». С этим праздником было связано проведение «маёвок» — загородных собраний, которые до революции имели пропагандистский характер, а при «развитом социализме» превратились в пикники на природе.

Вальпургиева ночь

Богословы не раз обращали внимание на то, что дата проведения маёвок была выбрана большевиками не случайно: именно с 30 апреля на 1 мая приходится Вальпургиева ночь. Считалось, что в эту ночь ведьмы устраивают шабаш, посвящённый весне.

Особенно такое поверье было распространено у славяно-германских племён, например, у лужчан, и даже тысяча лет христианства не смогла заставить малограмотных людей полностью отказаться от него: в Европе этот праздник отмечают и сейчас. Правда, под воздействием христианства он видоизменился — в этот день люди отгоняют от домов ведьм, сжигают их чучело и звонят в колокола, отгоняя нечисть.

Хороводы на Лысой горе

Собиратель русского фольклора, историк XIX века, Александр Николаевич Афанасьев в труде о представлениях славян о природе указывал, что и у русские крестьяне верили, будто в ночь на 1 мая ведьмы и оборотни слетаются на Лысую гору, где шабашом заправляет сам Сатана, который в виде козла с человеческим лицом восседает на троне, а между его рогов горит адское пламя.

Ведьмы, черти и упыри докладывают ему о злых делах, совершённых за год, а потом садятся за столы, едят сырую конину с кровью, пьют брагу из конских черепов. После трапезы начинаются бешеные пляски и хороводы, которые заканчиваются к утру, и если вы на рассвете 1 мая увидели в траве вытоптанные копытами круги — значит, тут и гуляли бесы.

Для защиты от ведьм и чертей крестьяне прибегали к ухищрениям: рисовали на дверях кресты, окуривали хлева, стучали в листы железа и даже пытались откупиться, оставляя на крыльце метлу или березовый веник.

Праздник языческих богинь

С 1-м мая у язычников Древней Руси был связан праздник богини Живы — дочери Лады и Даждьбога: якобы она давала жизнь природе и здоровье людям. В ночь на 1 мая женщины разжигали костры и водили вокруг них хороводы с метлами, то ли символически подметая поляну после долгой зимы, то ли, напрямую ассоциируя себя со служительницами нечистой силы.

Празднование продолжалось весь день, а вечером снова разжигали костры и купались в водоёмах.

В других местах в этот день отмечали праздник Рожениц — разжигали на полянах 12 костров и устраивали игрища, заканчивающиеся пьянкой и совокуплением.

1 мая ждали и воины — они чествовали Перуна и приносили ему жертву, часто человеческую, окропляя идолов кровью невинно убиенных людей.

День христианских мучеников

В православной традиции 1 мая (18 апреля по старому стилю) связано с почитанием убитых язычниками святых Виктора, Зотика, Акиндина, Зинона, Севериана и Кессария. Эти христиане были убиты во времена гонений императора Диоклетеана (конец III — начало VI века).

Одним из первых мучеников, павших от рук тирана, стал Георгий Победоносец , и мужество, с которым он перенес пытки, привело к вере в Христа многих очевидцев. Шестеро мужчин, видевших, что святому Георгию по воле Бога не причинило вреда пыточное колесо, тут же уверовали в Христа и объявили об этом мучителям. Они были арестованы, а позже им всем отрубили головы в городе Никомидия.

1 мая в России всегда почитали святого Иоанна Янинского (Нового) — мученика XVI века, который был предан смерти в Константинополе за то, что отказался принять ислам. Иоанн был ремесленником и держал лавку на рынке; о том, что он примет мученическую смерть, узнал заранее, во сне, однако это не заставило его отречься от Христа.

Когда к нему подступили изменники веры, уже принявшие магометанство, он громко заявил, что христианин, и был предан суду и приговорен к сожжению. Иоанн так бесстрашно вступил в пламя, что нервы у турок не выдержали, они выдернули его из костра, порубили мечами и только потом бросили тело в огонь.

День Святого Иоанна Солунского и Святого Космы

1 мая православные шли в храм и чтили преподобного святого Иоанна Солунского, который жил в конце VIII века. Он ещё юношей почувствовал призвание служить Богу и стал иноком Солунского монастыря.

Во времена гонений императора Льва Армянина, вместе со своим учителем Григорием Декаполитом Иоанн ездил в Константинополь защищать православие от ереси иконоборчества и проповедовал почитание икон. Святой считается образцом подвижнической жизни — он отличался сдержанностью, охотой к молитве и необыкновенным красноречием.

Против гонителей иконопочитания выступал ещё один святой, халкидонский епископ Косма, который с юных лет ушёл в монахи, в зрелом возрасте стал епископом, а при Льве Армянине отказался убирать из храмов иконы и был сослан в заточение. Ссылка подорвала здоровье святителя, но он до самой смерти отстаивал почитание икон.

В этот же день почитают его сподвижника и друга — преподобного Авксентия, который разделил с Космой все невзгоды.

День Максимовской иконы Богородицы

С первым мая связан и праздник Максимовской иконы Богородицы, которая была написана в 1299 году. По преданию, Богородица явилась во сне владимирскому митрополиту Максиму и передала ему омофор — покров, который носят архиереи, и сказала: «Раб Мой Максим, прими омофор и паси во граде Моем словесные овцы». После пробуждения Максим увидел, что в руках держит тот самый омофор.

Максим повелел написать икону, на которой было изображено это событие. Омофор хранился в Успенском соборе больше ста лет, а само событие явилось знаком к тому, чтобы перенести митрополию из Киева во Владимир

Святыня утеряна во время нашествия монголов — её спрятал ключник собора Патрикий, которого потом убили.