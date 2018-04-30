Глава Hyperloop Transportation Алборн: Мы стараемся оставаться вне политики

Компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT), которая реализует идею предпринимателя Илона Маска по строительству «вакуумной» трубы, следит за геополитикой, но предпочитает оставаться в стороне от нее. HTT стремится стать «своей» в любой стране, используя преимущества локализации — такой же стратегии она хотела бы придерживаться и в России . О планах компании в разных странах, строительстве первой коммерческой установки и преимуществах России в преддверии ПМЭФ в интервью агентству «Прайм» рассказал гендиректор HTT Дирк Алборн

— Недавно вы объявили о строительстве первой полноразмерной установки в Тулузе . Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Когда он будет завершен?

— У нас было несколько важных объявлений. Первое — это открытие инновационного центра логистики XO Square в Бразилии . В нем мы собираемся сконцентрироваться на решении логистических вопросов, у нас есть собственная исследовательская команда. Мы будем работать с компаниями и технологиями со всего мира. Тулуза — это еще один исследовательский центр, мы будем открывать и другие подобные центры по миру.

В Тулузе мы будем специализироваться на аэрокосмических технологиях и мобильности. Мы также строим полномасштабный грузовой и пассажирский трек. На самом деле, их два. Один длиной 320 метров, другой — 1 километр. Строительство началось ранее в этом году, но первая партия труб поступила лишь недавно.

В прошлом году мы начали строительство пассажирской капсулы, в июле-августе она будет доставлена в Тулузу и интегрирована в систему. Мы начинаем разработку с пассажирских капсул, поскольку людей перевозить труднее, чем грузы.

— Будут ли эти участки систем впоследствии продлены?

— Тулуза — это лишь центр R&D, где мы тестируем технологии.

Следующим этапом после этих двух отрезков станет строительство коммерческой установки в Абу-Даби длиной до 10 километров. Именно она будет продлена.

— Вы говорили, что установка в Абу-Даби будет продлена как внутри страны, так и до Эр-Рияда

— Да. Первый шаг — это строительство участка в 10 километров, которое будет проходить в несколько фаз. Цель в итоге — создать местную транспортную сеть.

— Будет ли она готова к ЭКСПО 2020 в Дубае

— Я бы не хотел называть конкретных сроков. Времени очень мало, и на нашем пути стоит еще много бюрократических вопросов. Мы надеемся, что первая секция будет готова. Также планируем создать инновационный хаб и туристический центр.

— Над чем сейчас работает компания в США

— Мы начали тестирование между Кливлендом в Огайо в Чикаго в Иллинойсе с консорциумом более чем из 30 компаний, в который также входит НАСА . Это очень интересный локальный проект, который реализуется с участием штатов и без участия президента. Надеюсь, к нему присоединятся и другие города.

— Россия сегодня находится в сложной геополитической ситуации. Влияет ли это в какой-то степени на ваш интерес и решения по инвестированию?

— Мы стараемся, насколько это возможно, оставаться вне политики. Я хорошо знаю страну, а не только то, что передают о ней зарубежные СМИ. В России есть высококвалифицированные специалисты в различных областях: математике, программировании, аэрокосмической инженерии. Это одна из стран, которая могла бы получить наибольшие преимущества в использовании нашей системы из-за больших расстояний между городами. Конечно, мы следим за политической ситуацией, но стараемся оставаться в стороне от нее.

— Насколько активно сейчас вы сотрудничаете с российскими университетами?

— Я только что был в Татарстане , где мы обсуждаем много различных проектов, однако вопрос пока открыт. Мы поедем на ПМЭФ, проведем на форуме еще ряд обсуждений.

У нас есть члены команды из России. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем рассказать о чем-то более конкретном.

— Какая была у вас программа в Татарстане?

— Я встречался с президентом Татарстана, он поддерживает инновации, технологии. Мы обсудили возможности для сотрудничества. Я также посетил университеты, Иннополис.

— Какое у вас впечатление от Иннополиса? Можно ли сравнивать то, что вы увидели с аналогичными учреждениями в США и Европе?

— Он очень красивый с архитектурной точки зрения, но пока еще рано говорить. Он запущен относительно недавно, компании пока приходят туда.

Вокруг этого центра еще необходимо создать некую «культуру», которая поможет привлечь иностранные компании. Я был там на одном из форумов, где было много российских и местных компаний, и они ни в чем не уступали тому, что я видел за рубежом.

— В Давосе вы говорили, что ведете переговоры с инвесторами из России об инвестировании в HTT. Есть ли уже результаты этих переговоров?

— Я могу лишь сказать, что переговоры продолжаются. Привлечение российского капитала для американских компаний является в настоящий момент проблематичным, необходимо проявлять осторожность.

— Рассматриваете ли возможность локализации в России?

— Это именно то, что мы делаем по всему миру. В Бразилии мы бразильцы, в Испании — испанцы, во Франции — французы. Здесь мы хотели бы работать по такой же модели.

— Позволит ли она избежать геополитических рисков?

— Я не уверен. Но локализация действительно важна, мы международная компания и не хотим быть «американцами, которые куда-то пришли». Мы хотим присутствовать в России, построить здесь свою экосистему, создать рабочие места, понимать, как работает страна. Это очень важно.

— Среди возможных городов России, где может быть построена установка, назывались Москва Санкт-Петербург , также города Дальнего Востока. Стали ли очертания проекта сегодня более конкретными?

— Действительно, было несколько обсуждений, но пока ничего конкретного.

— Вы отметили, что планируете посетить ПМЭФ. Какая у вас программа на мероприятии?

— Я планирую принять участие в нескольких сессиях. Также надеюсь продолжить переговоры, которые мы вели до этого. Для нас важно показать, что мы поддерживаем Россию и хотим присутствовать в стране постоянно.

Это очень важный и крупный форум, который поднимает ключевые опросы и объединяет профессионалов из различных сфер. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация в геополитике улучшится.