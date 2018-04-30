Религиозные праздники 1 мая

Преподобный Иоанн Солунский

Преподобному Иоанну повезло: еще юношей он стал учеником Григория Декополита, который и сам когда-то сбежал из родительского дома в монастырь, прожил в нем без малого полтора десятка лет, проходя на собственном опыте нелегкую иноческую школу, потом долго странствовал, боролся с ересями в Константинополе, Риме и Коринфе, а под конец жизни вернулся в Фессалоники, в обитель святого Мины, где Иоанн и принял от него иноческий постриг. Под таким руководством он достиг высокого духовного совершенства.

Когда император Лев Армянин в 815 году, уже после VII Вселенского собора, казалось, навсегда покончившего с иконоборчеством, возобновил гонение на православных христиан за почитание икон, Григорий Декаполит вместе с Иосифом Песнопевцем и своим учеником Иоанном отправился в Константинополь, чтобы помешать распространению старой ереси на новом соборе, созванном императором. Но противник иконоборчества патриарх Никифор на этом соборе был смещен, и иконоборцы одержали верх.

Правда, гонения на иконопочитателей при Льве Армянине были не такими агрессивными, как в эпоху первого иконоборчества: правительство отказалось от практики уничтожения икон — считалось достаточным, если их перевесят так высоко, чтобы народ не мог к ним прикладываться. Более того, монастырям, которые не хотели отказаться от иконопочитания в полном объеме, предлагалось оставлять все по-старому, при условии признания власти иконоборческого патриарха.

Несколько лет преподобные Григорий и Иоанн как могли защищали православие и не дожили совсем немного до бесславного конца императора-еритика: первым в 820 году скончался старец Григорий, а вскоре за ним последовал и его верный ученик. Преподобный Иосиф Песнописец перенес мощи святых Григория и Иоанна в построенную им церковь во имя святителя Николая Чудотворца.

И в том же году Льва Армянина убили прямо в церкви, во время праздничной утрени на Рождество Христово. Новый император Михаил II ничего менять в государственном вероисповедании не стал, но совершенно прекратил гонения и официально разрешил каждому веровать так, как он хочет, не принуждая никого к церковному единству с иконоборческими патриархами.

Ночь Баарат (Лайлят-уль-Баарат)

Ночь Баарат наступает с 14 на 15 день месяца Шаабан, предшествующего священному месяцу Рамазан. Шаабан — второй из трех следующих друг за другом месяцев, которые высоко ценятся в исламе: Раджаб считается месяцем прощения и милости, Шаабан — очищения и одухотворения, а Рамадан — приобретения благ. Говорят, что в месяце Раджаб семена кидают в землю (то есть, человек кается), в Шаабан их поливают (то есть, человек совершает хорошие деяния), а в месяце Рамадан собирают урожай (то есть, после покаяния и совершения благих дел человек очищается от грехов и достигает больших степеней совершенства).

Ночь Бараат (по-арабски «Лайлят-уль-Бараат») — ночь милости и прощения, когда принимается мольба любого мусульманина. Бараат в переводе с арабского означает «непричастность», «полное отделение», «очищение». В эту ночь грешники отлучаются от Рая, а праведники — от пламени Ада: это ночь приговора и предопределения, ночь гнева и довольства, ночь принятия и отвержения, ночь достижения и удерживания хороших деяний, ночь счастья и несчастья, ночь милости и добра. Одни этой ночью становятся счастливыми, а другие отдаляются от милости, одни получают вознаграждение, их возвеличивают, а другие подвергаются унижению, их лишают прощения.

Пророк Мухаммед учил: «Как только наступит ночь в середине месяца Шаабан, проводите ее в поклонении, а днем (следующим днем) держите пост. Ведь Аллах в эту ночь, начиная с захода солнца, ниспосылает Свою милость на небосвод земли и повелевает так: „Нет ли кающихся передо Мной — Я их прощу, нет ли просящих блага — Я дам им, нет ли охваченных болезнью — Я ниспошлю выздоровление“. И так продолжается до самого утра».

По вере мусульман, Аллах в середине месяца Шаабан прощает всех, кроме многобожников, тех, кто испытывает злобу, прерывает отношения с родственниками, проявляет высокомерие и перечит родителям, употребляет алкоголь, совершает прелюбодеяние, провоцирует смуту либо отступил от ислама, а также клеветников. В Ночь Бараат Он принимает покаяние тех, кто искренне поклоняется Ему и просит у Него прощения. В эту священную ночь прощения мусульмане должны пересмотреть свою жизнь, поступки, мысли и, всей душой обратившись ко Всевышнему, попросить у Него принять благие дела и простить грехи.

Ночь Бараат мусульмане должны постараться провести в ибадате, совершая молитвы, читая Коран, посещая больных, особо почитая родителей, дабы получить от них благословение, а также вспоминая и желая милости, прощения и благоденствия умершим единоверцам.