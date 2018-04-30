Ещё
Путин утвердил указ о праздновании 100-летия Бурятии в 2023 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин утвердил указ о праздновании 100-летия Бурятии в 2023 году 

Газета.Ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Бурятии в 2023 году, передает ФАН.
Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2023 году 100-летия образования Республики Бурятия", — говорится в указе главы государства.
Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня образования республики Татарстан в 2020 году. При этом власти Татарстана уже начали подготовку к праздничным мероприятиям.
Газета.Ru: последние новости
В ХМАО девушка и инструктор выжили после прыжка с нераскрывшимся парашютом Лавров рассказал о неискренней поддержке странами ударов по Сирии Первая ночная репетиция Парада Победы прошла в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении436
Немецкие летчики массово увольняются из-за России66
Садальский прилюдно унизил Галкина43
На Украине захотели лишить русских работы221
«Россия должна отдать мост»346
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение