Путин утвердил указ о праздновании 100-летия Бурятии в 2023 году 

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Бурятии в 2023 году, передает ФАН.
Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2023 году 100-летия образования Республики Бурятия", — говорится в указе главы государства.
Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня образования республики Татарстан в 2020 году. При этом власти Татарстана уже начали подготовку к праздничным мероприятиям.