Работа во Франции: где найти, кем устроиться и сколько можно заработать?

Франция набирает обороты, как в плане иностранных инвестиций, так и в области туризма. В 2017 году уровень зарубежных вложений благодаря усилиям Эммануэля Макрона вырос на 16% — самый высокий показатель за последние 10 лет. А, согласно данным ООН, в прошлом году страна по-прежнему удерживала «корону» мирового центра туризма: в 2017 году ее посетило 89 млн человек. Ближайший к ней соперник — Испания — отстает аж на семь миллионов!

Но, несмотря на то, что страна входит в десятку наиболее развитых государств мира, трудовой рынок здесь — не в самом лучшем состоянии. Уровень безработицы на февраль 2018 года — 8,9%. К тому же, страна — одна из наиболее привлекательных для мигрантов: рождаемость среди местных жителей снижается, а население — растет за счет приезжих, что еще больше повышает конкуренцию на рынке труда.

В среднем, на каждую вакансию — 2,5 претендента. Проще всего найти место в Париже, Лионе, Бордо Страсбурге . Сложнее — в Лилле , Монпелье, Нанси. Тем не менее, развивающаяся экономика, эффективная налоговая система, прозрачные условия ведения бизнеса, высокие социальные стандарты вдохновляют приложить усилия, чтобы отыскать здесь работу и остаться жить.

А нужны ли мы во Франции?

ВНЖ Франция выдает чаще, чем Италия , Испания или Швеция . Тем не менее, власти недавно ужесточили языковые требования для получения вида на жительство. Дополнительной сложностью является местная иммиграционная система, которая предполагает отнюдь непростой процесс получения разрешения на работу. В связи с этим, экономическая иммиграция во Францию специалистов не из стран ЕС — не на самом высоком уровне: всего 16% в 2017 году.

Кто имеет шансы на трудоустройство во Франции?

Высококвалифицированные работники с опытом в своей сфере, которые могут претендовать на получение Blue Card. Основная сложность — заинтересовать работодателя. Сделать это нелегко, ведь на его плечи ложится полное документальное оформление. К тому же, он должен убедить государство, что вы ему — жизненно необходимы, и кандидата лучше во Франции и странах Евросоюза не нашлось. Доказательство — безрезультатные поиски через местную службу занятости. Но дело в том, что иностранцу должна выплачиваться зарплата, минимум в 1,5 раза выше минимальной. А это — не меньше €2 200 в месяц. Для Франции это очень неплохой доход, на который согласятся и местные. То есть и тут — высокая конкуренция.

Технические и IT специалисты, которые входят в список дефицитных профессионалов — для них также пройти все процедуры более чем реально. Список с 2008 года не меняется — ознакомиться с ним можно в любом местном агентстве по трудоустройству. Сюда входит порядка 30 должностей, среди которых — специалисты в области строительства, машиностроения, переработки, металлообработки и т.д. То есть люди с узкой специализацией. Плюс в том, что здесь нет требований по зарплате (но не ниже минимальной в стране) и работодателю не нужно доказывать властям, что вы ему необходимы.

Научные сотрудники. Иностранцы, имеющие диплом не ниже магистра, могут трудиться во Франции как исследователи или преподаватели вуза. Чтобы устроиться на подобную работу, наниматель должен представлять собой образовательную/исследовательскую организацию, заключить контракт с потенциальным сотрудником и зарегистрировать в местной администрации. Далее оформляется отдельный вид долгосрочной визы protocole d’accueil на год.

Au Pair. Международная программа позволяет поработать в стране молодым людям в возрасте 18 — 30 лет на должности домашнего персонала во французских семьях. На деле, работой это назвать сложно. Иностранец живет в семье и оказывает необходимую помощь: присматривает за детьми, убирает в доме, готовит простые блюда для ребенка, иногда стирает и ходит в магазин (в целом — не более 30 часов в неделю). Присмотр за ребенком по вечерам — скорее, исключение, чем правило. Также предоставляется 1,5 выходных в неделю и 2 недели отпуска. Взамен участнику программы семья обеспечивает проживание, питание и даже небольшие «карманные расходы» — около €80 — 100 в неделю. Срок такой «стажировки» — 6 — 18 месяцев. Обязательное условие — посещать курсы французского языка (не менее 10 часов в неделю), на основании чего оформляется отдельная долгосрочная виза.

Сложнее дела обстоят с низкоквалифицированными и сезонными работниками, у которых нет специальных знаний. Устраиваясь на любое французское предприятие, такие приезжие могут претендовать либо на низкую оплату (на уровне минимальной), либо на тяжелый физический труд. Но, с другой стороны, это — отличный повод немного освоиться в стране, подтянуть французский язык (без которого, к слову — никуда!), завести полезные знакомства и понять, хотите ли вы здесь остаться.

Где искать работу?

Интернет

Для поиска вакансий во Франции существует ряд крупных проверенных сайтов:

Pole Emploi — крупнейшее в стране агентство занятости, на котором размещено более полумиллиона заявок от нанимателей. С помощью фильтров можно создать список вакансий в конкретном регионе, по желаемой профессии, выбрав график и период пребывания.

Apec — с помощью этого агентства можно найти работу, если вы — специалист с высокой квалификацией.

Дополнительные ресурсы:

Adzuna

Monster

Indeed

Emploi Annonces

Leboncoin

Keljob

Cadremploi

Русскоязычные сайты:

24ru.com EuRabota

Работа за границей

Trud.com Jooble

Специализированные сайты:

L’Etudiant — работа для студентов и выпускников вузов по изучаемой специальности.

Bourse — здесь вы найдете самое большое количество вакансий, касающихся сельского хозяйства. «Рай» для тех, кто хочет уехать на сезонную работу во Францию.

L’Hotellerie Restauration — сайт по поиску вакансий в сфере обслуживания: заведения питания, отели, хостелы и т.д. Вакансии здесь есть для любой поры года.

TechnoJobs — база вакансий для специалистов IT-сферы.

GroupeFlo и Hyatt — также работа в сфере обслуживания, направление — HoReCa.

Кадровые агентства, периодические издания и сайты компаний

Немало вакансий публикуется в местных периодических изданиях. Наиболее популярные:

Le Point

Liberation

Если вы не желаете тратить время на самостоятельные поиски — обратитесь к услугам специализированных кадровых агентств. Полный список таковых во Франции — на сайте PagesJaunes.

Если вы интересуетесь работой в сфере питания, стоит знать, что во Франции есть несколько крупных сетей, которые постоянно набирают сотрудников: Bistro Romain, Oh!.. Poivrier, Pomme de Pain, Pizza Hut. Потому если вы приедете во Францию лично — не забудьте сюда заглянуть. Также можно перейти на сайты этих заведений и поискать актуальные вакансии там. А в случае, если вам хочется веселья и общения с детьми — зайдите на сайт французского парка Asterix.

Стажировка

Стажировка во Франции — отличный вариант посмотреть жизнь в стране «изнутри»: познакомиться с людьми, местным образом жизни, особенностями работы в компаниях, попрактиковаться и подтянуть язык. Но поехать на нее могут лишь следующие категории людей:

Студенты французских вузов: для них это — обязательный этап учебы.

Иностранные студенты, которые обучаются в сфере туристического обслуживания (гостинично-ресторанный бизнес, туризм и т.д.).

Специалисты, о стажировке которых договорился работодатель.

В случае положительного решения принять вас на стажировку заключается контракт Convention de stage, который заверяется в D. I. R. E. C. C. T. E (местная трудовая инспекция). Если вы попадаете в одну из вышеперечисленных категорий, проблем с заверением обычно не возникает.

Студенческие программы такого типа предполагают ежемесячную стипендию от €500, а также проживание и питание за счет принимающей стороны. Длится стажировка не менее трех месяцев. Если вы оформляете документы и ищите компанию, которая готова вас взять, через агентство, учтите, что стоимость таких услуг — в районе €1 700 — 2 000 (без авиабилетов).

Если вы учитесь в другой сфере, можно поискать программы стажировки во Франции, к примеру, на сайте GoAbroad.

Требования к иностранному сотруднику

Знание языка. Владение французским языком — обязательное условие, если вы желаете найти высокооплачиваемую работу. Тут даже знание английского не поможет: да, можно устроиться таким образом в международную компанию, но подобных вакансий на местном рынке — 4-5%. Единственные профессии, которым не обязательно хорошо владеть французским — сборщики урожая (сезон длится с мая по октябрь), уборщики и другие рабочие, деятельность которых не предполагает обязательного общения с местными.

Подтверждение диплома. Некоторые виды профессий (в основном, требующие высшего образования, включающие работу с людьми, местной правовой системой и т.д.) требуется подтверждать. Более подробная информация на эту тему — на сайте Министерства образования Франции.

Дотошность и терпение. Очень важные составляющие при поиске работы. Ведь французы — люди строгих правил, потому даже резюме должно быть оформлено грамотно: объем — 1 — 2 страницы, качественное фото без «кричащего» макияжа и посторонних предметов, сугубо деловое общение на собеседовании.

Учтите, что поиск работы в стране занимает немало времени. И оптимальный вариант перед тем, как обращаться к интернет-ресурсам — съездить в интересующий вас город и методично обойти местные заведения, где вы хотели бы работать: заглядывать в отдел кадров, обращаться к менеджеру и администратору, оставляя свое резюме и контакты. Зачастую такой подход экономит месяцы безрезультатных поисков в сети.

Как иностранцу устроиться на работу во Франции

Утверждение

Прежде всего, вам нужно найти подходящую вакансию, успешно пройти собеседование и подписать трудовой договор. Договор во Франции бывает двух типов:

CDD. Заключается на срок от нескольких месяцев до года. Временный вариант, который не дает гарантий длительного трудоустройства в стране.

CDI — не имеет срока действия, да и уволить по нему сотрудника очень сложно. Как правило, вначале заключается CDD, а через 6 — 12 месяцев — CDI.

После этого контракт направляется в местное Министерство Труда и управление OFII по иммиграции и интеграции. Если одобрение от этих организаций получено, документы отправляют во французское Консульство вашей страны, чтобы оформить рабочую визу.

Если всё прошло гладко, вас одобрили местные власти и вы получили визу, после переезда вам нужно зарегистрироваться в OFII и если срок пребывания превышает три месяца — получить ВНЖ. Одно из условий выдачи — подписанный договор приема и интеграции CAI, который предполагает прохождение специальных курсов по французскому языку и местным ценностям.

Визы для работы во Франции

Визы, позволяющие работать во Франции, могут быть краткосрочными (до 90 дней) и долгосрочными (национальные, но с правом передвигаться по территории Евросоюза).

Долгосрочная виза

Бывает разных типов — конкретный выбирается в зависимости от условий и должности, на которую вы устраиваетесь. Полный список вариантов виз описан на сайте Генконсульства Франции в Москве . Но далеко не все перечисленные визы дают право на работу. Только следующие:

Рабочая OFII. Срок — один год с правом продления. Для получения потребуется контракт с работодателем (не менее, чем на три месяца) и разрешение на работу.

По программе Au Pair. Выдается на 6 — 18 месяцев, не может быть продлена. Чтобы ее получить, нужен контракт, заключенный с принимающей семьей, подтверждение записи на курсы изучения французского языка, а также документ о том, что вы являетесь студентом либо наемным работником.

Студенческая. Срок действия — от 6-и месяцев. После завершения учебы можно подать документы на получение визы на полгода для поиска работы. Обязательный документ — подтверждение, что вы поступили во французский вуз. Но учтите, что по этой визе работать вы можете не более 24 часов в неделю (до 60% официально установленной нормы рабочего времени в год).

Для научных сотрудников (protocole d’accueil). Срок действия — один год, есть возможность продлить. Для получения потребуется контракт с работодателем, у которого есть аккредитация в качестве исследовательской либо учебной организации.

Для талантов (compétences et talents). Срок — до трех лет, можно продлить. Один из двух видов долгосрочных виз, который не дает право на ВНЖ — позволяет оформить только временное пребывание. Выдается для воплощения в жизнь творческого, научного проекта и позволяет работать только в его рамках. Для получения потребуется подтвердить соответствующую квалификацию и доказать, что на родине у вас имеется имущество.

Для работы на каникулах (vacances-travail). Выдается только один раз на четыре месяца, но можно продлить до года в случае устройства на работу. Это — второй вариант долгосрочной визы, при котором не выдается постоянного ВНЖ — можно оформить только временный. Обязательное требование — возраст 18 — 30 лет. Позволяет искать работу в стране, учиться и трудиться на любую компанию. Но квоты выдачи таких виз, к примеру, для России — всего 500 в год.

Blue Card. Срок действия — 1 — 3 года, можно продлить. Но первые два года обязательно работать на нанимателя, указанного в договоре. Требования: контракт с компанией сроком минимум на год, востребованная специальность (высшее образование либо опыт работы не менее 5 лет), гарантированная зарплата — в 1,5 раза выше средней.

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Среди всех типов наиболее популярная — виза OFII. Чтобы ее получить, соискатель и наниматель заключают контракт, который передается в D. I. R. E. C. C. T. E. Через эту службу выдается предварительное разрешение на работу. Далее документы направляют в OFII и посольство страны работника. В среднем, между подписанием договора и получением рабочей визы проходит 2 — 5 месяцев.

Более простая процедура получения — визы Au Pair, которая также пользуется спросом. В этом случае окончательное разрешение на работу выдает D. I. R. E. C. C. T. E.

Краткосрочная виза

Шенгенская виза, обеспечивающая право работать в стране. Получить ее проще, чем долгосрочную, но контракт с нанимателем и одобрение D. I. R. E. C. C. T. E. все равно потребуются. Плюс — ряд дополнительных документов: справка с текущего места работы (если таковое у вас есть), документы, подтверждающие наличие сбережений и имущества. Более подробно о необходимых документах и последовательности процесса — на сайте Консульства.

О нелегальной работе

За прием на работу нелегала французский работодатель обязан заплатить штраф: от €15 000 вплоть до тюремного заключения. Незаконное трудоустройство для работника грозит, как минимум, депортацией и попаданием в «черный список».

Востребованные специальности

В 2017 году чаще всего искали следующих специалистов:

Программисты

Бухгалтеры

Преподаватели

Охранники

Секретари-администраторы

Врачи

Водители общественного транспорта

По мнению аналитиков, данные профессии будут востребованы и в ближайшие пять лет.

Пользуются спросом и сезонные работники: каждый год страну посещает порядка 100 000 иностранцев, которые участвуют в сборе урожая. Заработок у таких людей варьируется в пределах €1 200 — 2 000.

Много вакантных мест предлагается и в туристической сфере: кафе, бары, отели, кемпинги, горнолыжные курорты и т.д. Работать вы будете официантами, горничными, кассирами, помощниками поваров и т.д. Во многих случаях требуется знание языка. Зарплата — в районе €1 500 — 3 000.

Зарплаты во Франции

Минималка во Франции с 1 января 2018 года — €1 498 в месяц, средняя зарплата немного не дотягивает до €3 000 (после вычета налогов — около €2 200). Этот показатель — один из самых высоких в Евросоюзе.

Как правило, доход иностранного работника прописывается на год вперед в трудовом контракте. Помимо этого, выплачивается 13-я зарплата. Официальная рабочая неделя — 35 часов, но на деле сотрудники частных компаний трудятся порядка 40 часов.

Уровень оплаты труда по профессиям:

Программист — €1 500 — 4 000.

Бухгалтер — €600 — 2 000.

Секретарь-администратор со знанием языков — €3 300.

Учитель — €1 500 — 1 600.

Преподаватель в вузе — €2 000 — 3 500.

Врачи — от €3 000.

Инженер — от €2 500.

Квалифицированные специалисты рабочих профессий (фрезеровщики, монтажники, сварщики, электрики и т.д.) — €2 500 — 3 500.

Бармен, официант — €1 300 — 1 800.

Уборщицы — €1 000 — 1 700.

Риэлторы — до €4 000.

Зарплаты вроде бы неплохие, но учтите, что и расходы на жизнь во Франции — не маленькие. К примеру, аренда «однушки» в Тулузе Ницце обойдется от €500 — 600 в месяц, в Париже — от €600 в отдаленных районах, от €1 000 — в центре. Приплюсуйте сюда еще и коммунальные платежи в размере €150 — 250. Недешево стоят и продукты в магазинах, и питание в кафе.

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Налог на зарплату варьируется от 0 до 49% в зависимости от ее размера. К примеру, доход менее €6 000 в год не облагается налогом, а если составляет от €26 500 до €70 000 — ставка уже 30%. Плюс ежемесячно работодатель отчисляет 15,5% на социальное обеспечение (медицинское, пенсионное страхование).

Как видим, устроиться на работу во Франции — более чем реально. Вопрос только в терпении и уровне дохода, который предлагает работодатель. Если вы ищете место по востребованной специальности — можете рассчитывать на приличную оплату труда и хорошее социальное обеспечение. Не потребуется много усилий и чтобы найти вакансии, рассчитанные на сезон или не предполагающие особых навыков. Здесь даже знание французского языка не всегда требуется. Но в таком случае учтите, что и условия труда будут изнурительными (к примеру, на сборе урожая), и зарплата — далеко не самая высокая. Тем не менее, это — хороший вариант подработать, сменить обстановку, познакомиться с новой страной и присмотреться к местной жизни.

Автор Виктория Закирова